"Реал" — "Ман Сіті": де і коли дивитись матч Ліги чемпіонів

Іспанський суперклуб прийме англійський гранд

У середу, 19 лютого, у Лізі чемпіонів УЄФА завершиться стиковий раунд Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2024/25. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Ман Сіті".

У прямому етері в Україні суперматч "Реал" — МС покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Гра "Реал" — МС відбудеться у Мадриді (Іспанія) на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Онлайн-трансляція зустрічі буде доступна на Megogo за підписками: Спорт, Максимальна, Максимальна + благодійність, MEGOPACK XL (вартість пробної – від 99 грн). У першій грі Вершкові здобули гостьову перемогу з рахунком 2:3.

Повний відеоогляд матчу "Ман Сіті" — "Реал"

Нагадаємо, за підсумками жеребкування Ліги чемпіонів переможець протистояння "Реал" — "Ман Сіті" зіграє або з німецьким "Баєром", або з іспанським "Атлетіко" Мадрид. Жеребкування 1/8 фіналу ЛЧ відбудеться у п’ятницю, 21 лютого, у Ньйоні (Швейцарія).

Додамо, що єдиний представник України у Лізі чемпіонів, донецький "Шахтар", не зумів кваліфікуватися у плей-оф, посівши 27 місце в основному етапі. В останньому турі Гірники поступилися "Боруссії" Д (1:3).