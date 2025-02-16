Економія на пранні: як заощадити гроші, використовуючи нічні тарифи

Нічні тарифи та двухфазні лічильники: секрет економії на пранні

Економія на рахунках за електроенергію є однією з головних тем для обговорення серед домогосподарств. Одним із способів скоротити витрати на електроенергію є використання побутових приладів у нічний час.

Особливо це актуально для пральних машин, адже прати вночі може допомогти значно знизити витрати на електроенергію.

Нічні тарифи та двухфазні лічильники

Одним із головних способів економії є використання двухфазних (або двозонних) лічильників електроенергії. Такі лічильники розділяють добу на два періоди: денний та нічний. Нічні тарифи зазвичай значно нижчі за денні, що дає змогу економити до 50% або більше на споживанні електроенергії вночі.

В Україні нічний тариф діє з 23:00 до 7:00. В цей час електроенергія коштує значно дешевше. Наприклад, якщо денний тариф становить 4,32 грн за кіловат-годину, то нічний тариф може бути всього 2,16 грн за кіловат-годину.

Переваги нічного прання

Економія грошей: Основна перевага нічного прання — це значна економія на рахунках за електроенергію. Використовуючи пральну машину вночі, ви можете скористатися зниженою вартістю електроенергії.

Зменшення навантаження на мережу: Використання електроприладів вночі допомагає зменшити навантаження на електричну мережу, що сприяє стабільності її роботи.

Екологічність: Менше навантаження на електричну мережу дозволяє зменшити використання додаткових електрогенераторів, які можуть бути менш екологічними.

Як обчислити заощадження?

Для обчислення заощаджень на пральній машині, яка працює вночі, потрібно знати її споживання електроенергії за цикл прання. В середньому пральна машина споживає 1,5 кВт за цикл, якщо ви користуєтесь нею двічі на тиждень, то за місяць вона споживатиме 12 кВт (1,5 кВт * 2 рази на тиждень * 4 тижні).

При денному тарифі (4,32 грн за кВт-год) місячні витрати становитимуть 51,84 грн (4,32 грн * 12 кВт). При нічному тарифі (2,16 грн за кВт-год) — 25,92 грн (2,16 грн * 12 кВт). Таким чином, економія становитиме 25,92 грн за місяць. На рік це дає економію 311,04 грн.

Якщо додати сюди використання інших електроприладів, таких як посудомийні машини, бойлери, електрообігрівачі, економія може зрости в кілька разів.

Економія на рахунках за електроенергію може бути значною при правильному використанні нічних тарифів та двухфазних лічильників. Прання вночі — це лише один із прикладів, як можна знизити витрати. Варто розглянути й інші побутові прилади та використовувати їх вночі, щоб максимально використати переваги знижених тарифів.

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