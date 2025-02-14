Мюнхенська конференція: головні заяви Зеленського, європейців та представників Трампа

Одна з головних тем — війна в Україні та пошук шляху до миру

У п'ятницю, 14 лютого, у Німеччині розпочалась Мюнхенська конференція з безпеки 2025. Вона триватиме три дні і одна з головних тем — війна в Україні та пошук шляху до миру. У Мюнхені заплановані зустрічі делегацій України та США, а також виступи низки політиків.

Детальніше про те, як проходить Мюнхенської конференції-2025 розповідає "Телеграф".

15:45 Розпочався виступ віцепрезидента США Джей Ді Венса. Він наголосив, що Штати можуть допомогти досягти миру в Україні. Адміністрація Дональда Трампа дуже переймається європейською безпекою. За його словами, питання кордонів України після досягнення миру треба з'ясовувати на переговорах.

"Загроза, яка мене найбільше турбує щодо Європи, це не Росія, не Китай, а загроза зсередини, відступ Європи від деяких її найважливіших цінностей", — наголосив Венс.

15:37 Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що наразі Європа і світ зіштовхнулись з історичним викликом, який слід долати. Вона наголосила, що Україна пригне миру і готова працювати задля цього, а от РФ — хоче миру на своїх умовах, які послаблюють європейську державу.

"Полегла Україна послабить Європу, але й послабить США. Це зробить більш інтенсивними виклики в Тихоокеанському регіоні. Авторитарні режими спостерігають за нами дуже уважно. І дивляться, який вибір ми робимо. Україні потрібен мир через силу", — сказала Урсула фон дер Ляєн.

15:30 Офіційне відкриття конференції за Києвом. 14 лютого мають виступи віцепрезидент США Джей Ді Венс і президент України Володимир Зеленський.

Зауважимо, що участь у конференції в Мюнхені візьмуть понад 800 учасників зі 110 країн. Протягом трьох днів вирішуватимуться найглобальніші питання, зокрема і миру в Україні. Участь в конференції бере і президент України Володимир Зеленський.

Очікується, що він проведе зустрічі з представниками адміністрації президента США Дональда Трампа. Ймовірно, питання рідкісноземельних копалин та надр підійматиметься також.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Зеленський сказав, чи продовжать США допомагати Україні, і висловився про переговори.