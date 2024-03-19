Филип Морис и другие: Минобороны Эстонии прекращает продажу продукции, которая остается доступной в России

Товары от производителей, которые продолжают работать в России и тем самым способствуют финансированию российской военной машины, будут изъяты из торговых точек на территории сил обороны Эстонии и других мест, подчиненных Министерству обороны Эстонии. Об этом сообщили в его пресс-службе.

"Многие западные компании прекратили свою деятельность в России, но все еще есть те, кто поддерживает российскую экономику и, соответственно, ее военную машину, — сказал министр обороны Анно Певкур, — Я понимаю, что директива о прекращении продаж продукции PepsiCo, Mars, Nestle и других крупных корпораций в сфере управления Министерства обороны может вызвать определенный дискомфорт, но многим из этих продуктов альтернативы. Давайте поможем Украине победить".

Решение касается производителей, которых НАПК включило в список международных спонсоров войны.

В торговых автоматах, кафе и других торговых точках в сфере управления Министерства обороны больше не будут продавать товары таких компаний как PepsiCo, Mars, Nestle, Unilever и Mondelēz International. Это включает шоколад, печенье, чипсы, мороженое, жвачки и безалкогольные напитки. Также приостанавливается дистрибуция продукции табачных компаний Philip Morris International и Japan Tobacco International (JTI).

Договорные партнеры Эстонского центра оборонных инвестиций просят удалить перечисленные продукты из своего ассортимента в течение 60 дней после получения уведомления.

Как сообщал "Телеграф", ранее НАПК внесло в список международных спонсоров войны двух крупнейших производителей табачных изделий — Philip Morris International и Japan Tobacco International. Обе компании в начале полномасштабного вторжения в Украину заявляли о намерениях закрыть бизнес в России, не делать новые инвестиции и прекратить маркетинговую деятельность. Но этого не произошло, и их предприятия на территории страны-агрессора продолжают функционировать и приносить прибыль.