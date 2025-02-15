Невідомий влаштував стрілянину по українцям у кафе в Італії: що відомо (відео)

Стрільця поки не знайшли

У Мілані (Італія) сталася стрілянина у закладі громадського харчування. Під час інциденту загинув 26-річний чоловік, а ще один отримав поранення.

Попередньо відомо, що вбитий та поранений чоловіки були родом з України. Про це повідомляють Milano Today та Sky TG24.

Повідомляється, що українці прийшли до кафе-булочної на площі Гамбара близько 18.30 (19.30 за київським часом), щоб замовити їжу. Господар прийняв замовлення і вийшов на кухню, а в цей час до будівлі увійшов стрілець і зробив постріли у бік своїх жертв, після чого втік з місця події.

Один чоловік загинув на місці, інший доставлений до лікарні Сан-Карло у дуже тяжкому стані. Про потерпілого відомо, що він українець 1998 року народження, особу загиблого досі не встановлено. Втім, у ЗМІ повідомляють, що він, швидше за все, теж є вихідцем з України.

На місці працює велика кількість правоохоронців, які намагаються відтворити картину події та знайти стрільця. Вбивця досі не знайдений, причини події залишаються невідомими.

Як повідомлялося раніше, у Німеччині подружню пару засудили до довічного ув’язнення за вбивство молодої українки та її матері. Зловмисники вбили двох людей, щоб викрасти дитину.