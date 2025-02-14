Пасажирський літак із Німеччини "заблукав" і опинився в Криму (фотофакт)
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Борт зафіксували біля Ялти
В небі над Україною продовжують фіксувати загадкові літаки. Проте цього разу помітили німецький літак над територією тимчасово окупованого Криму.
Борт летів з пасажирами. Про це свідчать дані порталу Flightradar24. 9 лютого на мапі польоту літак летів через Чорне море в Токіо.
Рейс ANA204/B789 авіакомпанії All Nippon Airways вилетів із Франкфурта близько 10:30 (за київським часом) та перетнув повітряний простір Чорного моря близько 13:00 (за київським часом).
Політ літака, за даними Flightradar24, міг виглядати так:
Борт, згідно з мапою польотів, пролетів над закритим повітряним простором, а саме над Чорним морем, його також зафіксували радари і в тимчасово окупованому Криму, а саме біля Ялти. Перетнувши повітряний кордон Грузії борт полетів через Казахстан в Токіо і прибув туди близько 23:30 (за київським часом).
Зверніть увагу, що повітряний простір над Україною було закрито після початку російського вторгнення, а тому цивільні повітряні судна використовують альтернативні маршрути через ризик бути збитими системами ППО. Однак моніторингові сервіси регулярно фіксують пасажирські літаки над різними українськими областями.
Причин їх появи може бути кілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.
Раніше "Телеграф" писав, що над Україною помітили пасажирський літак із Єгипту