Пасажирський літак із Німеччини "заблукав" і опинився в Криму (фотофакт)

Борт зафіксували біля Ялти

В небі над Україною продовжують фіксувати загадкові літаки. Проте цього разу помітили німецький літак над територією тимчасово окупованого Криму.

Борт летів з пасажирами. Про це свідчать дані порталу Flightradar24. 9 лютого на мапі польоту літак летів через Чорне море в Токіо.

Рейс ANA204/B789 авіакомпанії All Nippon Airways вилетів із Франкфурта близько 10:30 (за київським часом) та перетнув повітряний простір Чорного моря близько 13:00 (за київським часом).

Політ літака, за даними Flightradar24, міг виглядати так:

Борт, згідно з мапою польотів, пролетів над закритим повітряним простором, а саме над Чорним морем, його також зафіксували радари і в тимчасово окупованому Криму, а саме біля Ялти. Перетнувши повітряний кордон Грузії борт полетів через Казахстан в Токіо і прибув туди близько 23:30 (за київським часом).

Зверніть увагу, що повітряний простір над Україною було закрито після початку російського вторгнення, а тому цивільні повітряні судна використовують альтернативні маршрути через ризик бути збитими системами ППО. Однак моніторингові сервіси регулярно фіксують пасажирські літаки над різними українськими областями.

Причин їх появи може бути кілька: передача спотворених даних про місцеперебування літака, збої в роботі наземних приймальних станцій, перешкоди в роботі GPS, активне використання РЕБ або проблема обробки даних у сервісі Flightradar.

Раніше "Телеграф" писав, що над Україною помітили пасажирський літак із Єгипту