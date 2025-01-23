"Динамо" на другому зборі в Туреччині: розклад, трансляції та результати матчів (відео)

"Динамівці" готуються до другої частини сезону 2024/25

Київське "Динамо" продовжує підготовку до другої частини сезону у Туреччині. Напередодні Біло-Сині зіграли 5 товариських матчів, а також один офіційний поєдинок у Лізі Європи.

Підопічні Олександра Шовковського проведуть ще 3 спаринги в Туреччині. Про це повідомляє "Телеграф".

Розклад, трансляції, результати та огляди контрольних матчів "Динамо" на другому зборі в Туреччині (оновлюється)

Четвер, 23 січня

"Динамо" – "Ллапі" (Косово) — 15:00

Четвер, 6 лютого

"Динамо" — "Шкендія" (Тетово, Північна Македонія)

Понеділок, 10 лютого –

"Динамо" — "Есб’єрг" (Данія)

Нагадаємо, за підсумками семи турів Ліги Європи "Динамо" набрало одне очко та достроково припинило боротьбу за вихід у плей-оф ЛЄ. У першій грі Біло-Сині розгромно поступилися "Лаціо" (0:3), після чого столична команда програла "Гоффенгайму" (0:2). У третьому турі Біло-Сині не зуміли стримати "Рому" (0:1), потім пропустили 4 голи від "Ференцвароша" (0:4). У 5-му турі кияни зазнали поразки від "Вікторії" (1:2), а в 6-му — від "Реала Сосьєдад" (0:3). У 7-му турі столична команда вирвала нічию у "Галатасарая" (3:3).

Зазначимо, у кампанії 2024/25 УЄФА змінив формат усіх єврокубків. У плей-оф ЛЄ за підсумками 8 турів вийдуть 24 із 32 команд. "Динамівці" потрапили на турнір через кваліфікацію Ліги чемпіонів, програвши в останньому раунді відбору.