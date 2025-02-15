Росії доведеться йти на поступки: Келлог розповів, як може закінчитися війна в Україні

Представник США закликає не чекати на перемогу як під час Другої світової війни

Під час мирних переговорів щодо завершення війни Росії проти України Кремлю доведеться піти на низку поступок. У тому числі йтиметься і про повернення окупованих територій.

Таку заяву зробив спеціальний представник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог на полях Мюнхенської безпекової конференції. Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу".

"Це мають бути й територіальні поступки, може бути відмова використання збройних сил, зменшення кількості особового складу. Як приклад можна навести альянс з Іраном, КНДР, Китаєм. Важливо, щоб він не формувався", — сказав він, відповідаючи на запитання про те, якими мають бути поступки з боку Москви.

При цьому він натякнув на те, що санкції проти РФ можуть бути значно гіршими. Келлог зазначив, що введені санкції на папері можна оцінити на "6 із 10", але реалізовані вони на "3 з 10".

Крім того, Келлог зазначив, що завершення війни в Україні не нагадуватиме завершення Другої світової війни.

"Давайте будемо чесними. Україна сміливо боролася. Перше, що треба зробити – зупинити кровотечу, а далі – лікувати. Який би план не був, треба добре подумати… Якщо ви думаєте про перемогу як у Другій світовій – цього, мабуть, не станеться", – сказав він.

Як повідомлялося раніше, президент Фінляндії Олександр Стубб заявив, що для припинення вогню та майбутніх переговорів необхідні чіткі гарантії безпеки для України. Вони повинні включати підтримку ЄС та допомогу від США.