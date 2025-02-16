Путін зустрінеться з Зеленським? Названо мету перемовин США і Росії в Саудівській Аравії — ЗМІ

Світові ЗМІ повідомляють деталі майбутніх перемовин

Саудівська Аравія готова ухвалити делегації США та Росії для перемовин про припинення російсько-української війни. Натомість з’явилися повідомлення, що метою перемовин є організація саміту за участю Дональда Трампа, Володимира Путіна та Володимира Зеленського.

Про це пише Reuters. За даними агентства, зустріч американських та російських представників у Саудівській Аравії відбудеться найближчими днями. В Ер-Ріяд поїдуть держсекретар США Марко Рубіо, радник Трампа з національної безпеки Майкл Волц та спецпредставник президента США з контактів із Росією Стів Віткофф.

Дата ймовірного саміту за участю лідерів США, Росії та України наразі невідома.

Нагадаємо, міністерство закордонних справ Саудівської Аравії запропонувало свою країну як майданчик для зустрічі Путіна та Трампа. Водночас президент України Володимир Зеленський, який збирається незабаром відвідати Саудівську Аравію, сказав, що поки що не планує зустрічатися там із росіянами.

Також Зеленський спростував слова Трампа про можливу зустріч представників трьох країн на конференції у Мюнхені.

Раніше "Телеграф" писав про те, що президент США Дональд Трамп заявив, що зацікавлений у налагодженні поставок рідкісноземельних металів з України. За його словами, це питання може стати частиною майбутніх домовленостей щодо продовження фінансової та військової підтримки Києва.