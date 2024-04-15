Велика Британія ніколи не конфіскує російські активи: ЗМІ дізналися про дві причини

Лондон ніколи не піде на такий крок, вважають політичні експерти

Велика Британія, мабуть, ніколи не зможе конфіскувати російські активи. Незважаючи на всі гучні заяви низки політиків, у країні відсутня відповідна законодавча база.

Про це пише Politico. Видання спирається на коментарі юристів щодо санкцій та політичних експертів.

Слід зазначити, що офіційний Лондон заморозив деякі російські активи через російську агресію. У Великій Британії навіть зробили кілька гучних заяв із цього приводу. Влада країни досягла того, що російський мільярдер Роман Абрамович офіційно продав англійський футбольний клуб "Челсі" консорціуму Тодда Белі.

Але політичні експерти наголошують, що між заморожуванням активів та їх арештом є велика різниця.

Адже заморожування активів сприймається як юридично пропорційне. Бо є тимчасовим кроком. При цьому влада може використати прибуток, отриманий від інвестування грошей, як задумали зробити в ЄС, самі активи теоретично в якийсь момент будуть повернуті. А ось їхня остаточна конфіскація може мати серйозні юридичні наслідки.

За словами високопоставленого консерватора та голови спеціального комітету казначейства Харрієта Болдуїна, Велика Британія не може "виходити і безладно конфіскувати активи людей", оскільки "це зробило б нас клептократичним режимом".

Крім того, британські чиновники усвідомлюють, що заморожені російські активи можуть стати корисним інструментом у майбутніх мирних переговорах.

"Якщо ви хочете посадити Путіна за стіл переговорів, які ще інструменти у вас залишилися?" — вважає директор з глобального охоплення аналітичної компанії Kharon Фрейя Пейдж. А ось конфіскація активів на постійній основі зробить такі переговори менш ймовірними.

Крім того, зазначають юристи, є побоювання, що конфіскація російських активів може стримати інвестиції у валюту або завадити іншим країнам депонувати кошти в центральному банку.

Нагадаємо, що ЄС уже підготував закон, згідно з яким Україна почне отримувати прибутки від заморожених російських активів. Очікується, що частина доходів, отриманих після 15 лютого 2024 року, передаватиметься до Європейського фонду миру, через який здійснюється відшкодування вартості поставленої країнами ЄС Україні зброї, двічі на рік доти, доки санкції не буде знято. Прибуток, отриманий до цієї дати, буде переведено до ЄС не раніше ніж через п’ять років.

Раніше "Телеграф" повідомив, що ЄС не передасть Україні 5 млрд. євро прибутку від заморожених російських активів за перші 2 роки війни. Ці гроші направлять інвестфонду Euroclear, де зберігається більшість російських активів, як "буфер" для оплати існуючих та майбутніх судових позовів Росії та інших країн.