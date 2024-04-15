Великобритания никогда не конфискует российские активы: СМИ узнали о двух причинах

Лондон никогда не пойдет на такой шаг, считают политические эксперты

Великобритания, вероятно, никогда не сможет конфисковать российские активы. Несмотря на все громкие заявления ряда политиков, в стране отсутствует соответствующая законодательная база.

Об этом пишет Politico. Издание опирается на комментарии юристов по санкциям и политических экспертов.

Следует отметить, что официальный Лондон заморозил некоторые российские активы в связи с российской агрессией. В Великобритании даже сделали несколько громких заявлений по этому поводу. Власти страны добились того, что российский миллиардер Роман Абрамович официально продал английский футбольный клуб "Челси" консорциуму Тодда Бёли.

Но политические эксперты подчеркивают, что между замораживанием активов и их арестом есть большая разница.

Ведь замораживание активов рассматривается как юридически соразмерное. Поскольку является временным шагом. При этом власти могут использовать прибыль, полученную от инвестирования денег, как задумали сделать в ЕС, сами активы теоретически в какой-то момент будут возвращены. А вот их окончательная конфискация может иметь серьезные юридические последствия.

По словам высокопоставленного консерватора и председателя специального комитета казначейства Харриета Болдуина, Великобритания не может "выходить и беспорядочно конфисковывать активы людей", поскольку "это сделало бы нас клептократическим режимом".

Кроме прочего, британские чиновники осознают, что замороженные российские активы могут стать полезным инструментом в будущих мирных переговорах.

"Если вы хотите посадить Путина за стол переговоров, какие еще инструменты у вас остались?", — считает директор по глобальному охвату аналитической компании Kharon Фрейя Пейдж. А вот конфискация активов на постоянной основе сделает такие переговоры менее вероятными.

Кроме того, отмечают юристы, существуют опасения, что конфискация российских активов может сдержать инвестиции в валюту или помешать другим странам депонировать средства в центральном банке.

Напомним, что ЕС уже подготовил закон, согласно которому Украина начнет получать прибыль от замороженных российских активов. Ожидается, что часть доходов, полученных после 15 февраля 2024 года, будет передаваться в Европейский фонд мира, через который осуществляется возмещение стоимости поставленного странами ЕС Украине оружия, два раза в год до тех пор, пока санкции не будут сняты. Прибыль, полученная до этой даты, будет переведена в ЕС не ранее, чем через пять лет.

Ранее "Телеграф" сообщил, что ЕС не передаст Украине 5 млрд евро прибыли от замороженных российских активов за первые 2 года войны. Эти деньги направят инвестфонду Euroclear, где хранится большинство российских активов, в качестве "буфера" для оплаты существующих и будущих судебных исков России и других стран.