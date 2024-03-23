Україна будує механізм, щоб отримувати репарації від РФ під час війни: голова Мін'юсту розповів, як це буде

Протягом найближчих місяців триватиме боротьба за російські активи

Україна зараз розробляє унікальний механізм отримання репарацій з заморожених російських активів. Вперше в історії країна отримуватиме їх під час війни, а не після її закінчення.

Про це в ефірі телемарафону розповів міністр юстиції Денис Малюська. Він також розкрив деякі деталі унікальної системи виплат потерпілим.

"Ми будуємо унікальну систему, коли особи, які постраждали, під час війни за рахунок коштів країни-агресора зможуть отримувати компенсації. Зараз мова йде про перший етап таких компенсацій — про фіксацію доказів. Ця фіксація підвантажуватиметься до софту Міжнародного реєстру збитків", — зазначив міністр.

Він наголосив, що авторитетність цього реєстру — безумовна. Україна не зможе маніпулювати та множити збитки, а зазначатиме реальний розмір, якому довірятиме міжнародна спільнота.

"Наступний етап — створення комісії, яка розглядатиме і присуджуватиме відповідні виплати. Третій етап – виплата компенсацій через відповідний фонд. Протягом найближчих місяців буде йти боротьба за російські суверенні активи, за їхні резерви, які зберігаються на заході та буде вирішено юридичну долю цих активів", — розповів Малюська.

За словами міністра, є декілька варіантів долі цих активів:

повна передача Україні;

часткова передача у бюджет та компенсаційний фонд;

направлення значної частини на військові потреби;

заміна на іншу опосередковану систему вилучення — через випуск бондів з або без гарантії союзників.

Раніше "Телеграф" писав, що Європейський Союз закінчив підготовку закону, згідно з яким Україна може почати одержувати гроші від заморожених російських активів. До того ж набути чинності він може вже у липні поточного року.