Швейцарія дозволила конфіскувати російські активи в країні: скільки грошей можна буде отримати

Швейцарія заморозила майже 9 мільярдів доларів російських державних активів

У Швейцарії верхня палата національного парламенту 7 березня підтримала конфіскацію заморожених активів російського терористичного режиму із подальшою передачею їх Україні. Нижня палата парламенту ще минулоріч схвалила цю ініціативу.

Про це повідомляє France24. Швейцарія заморозила 8,8 млрд доларів російських державних активів, які підлягають конфіскації.

21 депутат виступив за конфіскацію, 19 були проти, троє утрималися. Рішення є достатньо знаковим для країни, яка завжди високо цінувала обережність у поводженні з активами на зберіганні – Швейцарія відома надійністю своїх банків.

Уряд Швейцарії підтримав рішення парламенту та заявив про розробку відповідного механізму. Зокрема міністр іноземних справ країни Ігнаціо Кассіс сказав, що оскільки Росія порушила міжнародне право, вона повинна відшкодувати завдані збитки.

"Ведуться міжнародні дискусії щодо механізмів компенсації, і Швейцарія бере участь своїми знаннями, своїми навичками та всією своєю історією в цій сфері", – зазначив він.

Раніше "Телеграф" писав, що у Європі поки що не готові конфіскувати російські заморожені активи, але у Франції вже заговорили про те, що підтримують ідею запровадження податку на прибуток від них. Загальна сума може становити від 3 до 5 мільярдів євро на рік.

Велика Британія пропонує Україні позичити всі заморожені активи центрального банку Росії. Активи можуть бути використані як гарантія виплати репарацій, які Москва буде змушена сплачувати Києву після завершення війни.