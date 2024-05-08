AstraZeneca відкликає вакцину від COVID-19 після повідомлень про побочку: що говорять у МОЗ України

Препарат замінюють оновленими вакцинами

Фармацевтична компанія AstraZeneca, яка нещодавно визнала, що її вакцина від COVID-19 може спричинити побічний ефект, відкликає її з продажу по всьому світу. Водночас, в Україні випадків несприятливих подій після щеплення вакциною AstraZeneca не зафіксовано.

При цьому в компанії заявили, що рішення про відкликання вакцини є суто комерційним, пише The Telegraph. Препарат більше не виробляється та не поставляється, його замінили оновлені вакцини, призначені для боротьби з новими варіантами коронавірусу.

"Оскільки з того часу було розроблено безліч варіантів вакцин проти Covid-19, існує надлишок доступних оновлених вакцин. Це призвело до зниження попиту на Ваксеврію, яка більше не виробляється і не поставляється. Тому компанія AstraZeneca прийняла рішення ініціювати відгук реєстраційних посвідчень на препарат Ваксеврія в Європі", — йдеться у статті.

Нагадаємо, наприкінці квітня AstraZeneca у судових документах вперше визнала, що її вакцина від COVID-19 може призвести до появи рідкісного побічного ефекту — тромбозу із синдромом тромбоцитопенії (ТТС). На компанію подали груповий позов через те, що вакцина, розроблена спільно з Оксфордським університетом, нібито призвела до смерті та серйозних порушень здоров’я у десятках випадків.

Всесвітня організація охорони здоров’я заявила, що вакцина "безпечна та ефективна для всіх людей віком від 18 років", а побічний ефект, що спричинив позов, був "дуже рідкісним". Незалежні дослідження показують, що вакцина AstraZeneca була ефективною у боротьбі з пандемією коронавірусу і за перший рік застосування врятувала понад 6 мільйонів людей у всьому світі.

Заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін заявив в ефірі телемарафону, що в Україні Міністерство охорони здоров’я не фіксувало несприятливих подій після щеплення вакциною AstraZeneca, як і вакциною Pfizer.

При цьому він нагадав, що в інструкціях до застосування вакцин зазначається, що з "невеликими рівнями ймовірності один на мільйон, один на десять мільйонів" можуть фіксуватися важкі анафілактичні реакції у тих чи інших пацієнтів. За словами Кузіна, це дуже низький відсоток, допустимий для застосування вакцини. При цьому в Україні таких випадків не було зареєстровано.

Раніше "Телеграф" розповідав, що вчені з Китаю створили новий смертоносний варіант коронавірусу, який спричинив загибель 100% заражених мишей лише за 8 днів. Є ймовірність, що для людей він буде так само небезпечний.