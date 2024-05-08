AstraZeneca отзывает вакцину от COVID-19 после сообщений о побочке: что говорят в Минздраве Украины

Препарат заменяют обновленными вакцинами

Фармацевтическая компания AstraZeneca, которая недавно признала, что ее вакцина от COVID-19 может вызвать побочный эффект, отзывает ее с продажи по всему миру. В то же время в Украине случаев неблагоприятных событий после прививки вакциной AstraZeneca не зафиксировано.

При этом в компании заявили, что решение об отзыве вакцины является чисто коммерческим, пишет The Telegraph. Препарат больше не производится и не поставляется, его заменили обновленные вакцины, предназначенные для борьбы с новыми вариантами коронавируса.

"Поскольку с тех пор было разработано множество вариантов вакцин против Covid-19, существует избыток доступных обновленных вакцин. Это привело к снижению спроса на Ваксеврию, которая больше не производится и не поставляется. Поэтому компания AstraZeneca приняла решение инициировать отзыв регистрационных удостоверений на препарат Ваксеврия в Европе", — сказано в статье.

Напомним, в конце апреля AstraZeneca в судебных документах впервые признала, что ее вакцина от COVID-19 может привести к появлению редкого побочного эффекта — тромбоза с синдромом тромбоцитопении (ТТС). На компанию подали групповой иск из-за того, что вакцина, разработанная совместно с Оксфордским университетом, якобы привела к смерти и серьезным нарушениям здоровья в десятках случаев.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что вакцина "безопасна и эффективна для всех людей в возрасте от 18 лет", а побочный эффект, ставший причиной иска, был "очень редким". Независимые исследования показывают, что вакцина AstraZeneca была эффективной в борьбе с пандемией коронавируса и за первый год применения спасла более 6 миллионов людей во всем мире.

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин заявил в эфире телемарафона, что в Украине Министерство здравоохранения не фиксировало неблагоприятных событий после прививки вакциной AstraZeneca, как и вакциной Pfizer.

При этом он напомнил, что в инструкциях к применению вакцин отмечается, что с "небольшими уровнями вероятности, один на миллион, один на десять миллионов" могут фиксироваться тяжелые анафилактические реакции у тех или иных пациентов. По словам Кузина, это крайне низкий процент, допустимый для применения вакцины. При этом в Украине таких случаев зарегистрировано не было.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что ученые из Китая создали новый смертоносный вариант коронавируса, который привел к гибели 100% зараженных мышей всего за 8 дней. Есть вероятность, что для людей он будет так же опасен.