ЗМІ повертаються до Ради але з умовами: підписано розпорядження щодо журналістів

Представникам медіа показали укриття будівлі парламенту, куди вони будуть зобов’язані спускатися під час повітряної тривоги

Спікер парламенту Руслан Стефанчук підписав розпорядження про допуск журналістів до Верховної Ради під час дії воєнного стану. Для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Однак, присутні на засіданнях зможуть одночасно лише до 30 осіб.

Розпорядженням затверджено положення "Про акредитацію медіа при Верховній раді України дев’ятого скликання на період дії воєнного стану в Україні". Інформація про це з’явилась у середу, 8 травня, на сайті парламенту.

"Для представників медіа створено необхідні умови для висвітлення роботи єдиного законодавчого органу. Це спеціально обладнані робочі місця, місце для брифінгу, записи інтерв’ю, трансляції засідань тощо. Під час зустрічі журналістам пояснили принцип роботи Пресцентру під час засідання парламенту, особливості допуску до будівлі парламенту, враховуючи питання безпеки, та вимоги, яких необхідно дотримуватись. Також представникам медіа показали найпростіше укриття будівлі Парламенту, куди вони будуть зобов'язані спускатися під час повітряної тривоги", — йдеться у повідомленні.

Руслан Стефанчук та Керівник Апарату Українського Парламенту В’ячеслав Штучний провели зустріч із журналістами та проінформували про особливості роботи у цей період та про дії при повітряній тривозі.

Також спікер парламенту наголосив, що попри обмеження, вкрай важливо, щоб журналісти мали змогу висвітлювати діяльність єдиного законодавчого органу.

"Враховуючи необхідність дотримання вимог безпеки, що передусім стосуються життя та здоров’я журналістів, їх максимальна кількість у Пресцентрі може становити до 30 осіб, враховуючи також кількість місць у найпростішому укритті будівлі Верховної Ради України, де проводяться пленарні засідання, та, враховуючи кількість народних депутатів України, працівників Апарату, військовослужбовців Управління державної охорони України, які перебувають на робочих місцях у приміщенні Українського парламенту", — пояснив Стефанчук.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що колишній голова Об’єднаного координаційного центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк порівняла журналістів із шакалами.