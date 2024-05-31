Снарядів мало, потужностей – теж: партнери України змушені боротися за закупівлі боєприпасів з росіянами

Партнери Україні змушені конкурувати з росіянами за снаряди – і ця конкуренція зовсім не легка

Через великий попит на боєприпаси у світі склалася доволі дивна ситуація: союзники України змушені купувати боєприпаси там, де це роблять російські терористи. Щобільше, російський режим часто випереджає західні країни у придбанні боєприпасів, оскільки найменша затримка платежів може призвести до того, що снаряди підуть росіянам, а не українцям.

Про це пише Financial Times. Зазначається, що конкуренція за боєприпаси з російськими терористами виявилася для західних країн несподівано важкою.

"Є деякі країни, які постачають зброю з тих самих запасів, що й росіяни… Якщо у вас є готівка, щоб зробити передоплату швидше, ніж росіяни, то товар піде на українську сторону. Якщо у вас немає готівки на рахунку, то іноді вони йдуть до росіян", – сказав урядовий спецпредставник Чехії з питань реконструкції України Томаш Копечний, який відповідає серед іншого за реалізацію "снарядної ініціативи".

Міхал Стрнад, чеський бізнесмен, власник та голова оборонної компанії Czechoslovak Group, сказав виданню, що портфелі замовлень європейських виробників боєприпасів на найближчі вісім років вже повністю заповнені. Снарядів у світі обмежена кількість, а війна в Україні призвела до різкого збільшення попиту та зростання цін – вільних виробничих потужностей та вільних запасів боєприпасів теж обмаль.

"Виробничі потужності є. Але не в Європі… Ми конкуруємо з Росією за кілька мільйонів боєприпасів… Єдине, що нам для цього потрібно, — це відповідні фінанси", – резюмував Копечний.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЄС обіцяв передати Україні мільйон артснарядів на початок весни, але пізніше з’ясувалося, що від обіцяної кількості буде поставлено лише трохи більш ніж половина. Тоді деякі країни, включно з Чехією, запропонували закупити снаряди за межами ЄС. Станом на 28 травня стало відомо, що ініціатива чеського президента Петра Павла із закупівлі снарядів зібрала вже 1,6 мільярда євро.