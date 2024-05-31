Снарядов мало, мощностей – тоже: партнеры Украины вынуждены бороться за закупки боеприпасов с россиянами

Партнеры Украины вынуждены конкурировать с россиянами за снаряды – и эта конкуренция совсем не легкая

Из-за большого спроса на боеприпасы в мире сложилась довольно странная ситуация: союзники Украины вынуждены покупать боеприпасы там, где это делают российские террористы. Более того, российский режим часто опережает западные страны в приобретении боеприпасов, поскольку малейшая задержка платежей может привести к тому, что снаряды пойдут россиянам, а не украинцам.

Об этом пишет Financial Times. Отмечается, что конкуренция за боеприпасы с российскими террористами оказалась для западных стран неожиданно тяжелой.

"Есть некоторые страны, которые поставляют оружие из тех же запасов, что и россияне… Если у вас есть наличные, чтобы сделать предоплату быстрее, чем россияне, то товар пойдет на украинскую сторону. Если у вас нет наличных на счету, то иногда они идут к россиянам", — сказал правительственный спецпредставитель Чехии по реконструкции Украины Томаш Копечный, который отвечает среди прочего за реализацию "снарядной инициативы".

Михал Стрнад, чешский бизнесмен, владелец и глава оборонной компании Czechoslovak Group, сказал, что портфели заказов европейских производителей боеприпасов на ближайшие восемь лет уже полностью заполнены. Снарядов в мире ограниченное количество, а война в Украине привела к резкому увеличению спроса и росту цен – свободных производственных мощностей и свободных запасов боеприпасов тоже мало.

"Производственные мощности есть. Но не в Европе... Мы конкурируем с Россией за несколько миллионов боеприпасов... Единственное, что нам для этого нужно, это соответствующие финансы", — резюмировал Копечный.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ЕС обещал передать Украине миллион артснарядов к началу весны, но позже выяснилось, что от обещанного количества будет поставлено лишь чуть более половины. Тогда некоторые страны, включая Чехию, предложили закупить снаряды за пределами ЕС. По состоянию на 28 мая стало известно, что инициатива чешского президента Петра Павла по закупке снарядов собрала уже 1,6 миллиарда евро.