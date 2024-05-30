"Великі проблеми": Чехія повідомила тривожну новину про поставку снарядів в Україну

Поставка снарядів розпочнеться у червні, але є важливий нюанс

Чехословацька група, найбільший постачальник боєприпасів у Центральній Європі, заявила, що половина боєприпасів у рамках чеської ініціативи не можуть бути передані на поле бою в Україну. Причиною є зростання цін та низька якість.

Власник та голова CSG Міхал Стрнад сказав, що для Києва постачання снарядів розпочнеться у червні. Про це пише Financial Times.

Він попередив, що приблизно половина із загальної кількості придбаних його компанією снарядів за дорученням чеського уряду в таких місцях як Африка та Азія не були достатньо якісними, щоб їх можна було відправляти без подальшої обробки в Україну. У частину снарядів компанія CSG змушена додавати відсутні компоненти власного виробництва.

"Кожного тижня ціни зростають, і з комплектуючими виникають великі проблеми... Це непроста робота", — сказав Стрнад.

При цьому він додав, що чеська ініціатива залишається "на ходу" і CSG має намір доставити призначену йому частину постачання. За словами Стрнада, війна в Україні сприяла різкому зростанню цін на обмежену кількість снарядів, які можна було придбати за межами ЄС, тоді як у Європі не було запасних боєприпасів.

Портфелі замовлень європейських виробників боєприпасів сповнені строком до наступних восьми років, залежно від їх типу.

"Нас чекає величезна робота з поповнення стратегічних запасів країн НАТО", — підсумував Стрнад.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЄС обіцяв передати Україні мільйон артснарядів на початок весни, але пізніше з’ясувалося, що від обіцяної кількості буде поставлено лише трохи більш ніж половина. Тоді деякі країни, включно з Чехією, запропонували закупити снаряди за межами ЄС. Станом на 28 травня стало відомо, що ініціатива чеського президента Петра Павла із закупівлі снарядів зібрала вже 1,6 мільярда євро.