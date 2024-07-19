Чому Україна не може дозволити собі посваритися з Індією. Відповідь вас засмутить

Київ має, що запропонувати Нью-Делі, але потрібна ще методична і цілеспрямована робота

У день, коли російські ракети влучили в дитячу лікарню "Охматдит" в Києві, в столицю Росії прилетів прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді для зустрічі з президентом Володимиром Путіним. Перший закордонний візит після переобрання Моді головою індійського уряду багато хто в Україні сприйняв з обуренням та нерозумінням.

Навіть президент Володимир Зеленський висловився критично щодо цієї ситуації: "Сумно бачити, як лідер найбільшої в світі демократії обіймає найвідомішого в світі злочинця в Москві". Через тиждень МЗС Індії МЗС викликало українського посла та вказало на невдоволення Нью-Делі позицією України щодо коментарів Зеленського на адресу прем'єра.

Чи є це сигналом погіршення відносин України з Індією? Та яке значення для Києва має "найбільша у світі демократія"? "Телеграф" розбирався у складному питанні.

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Візит Нарендри Моді в Москву — це непересічна подія. Вперше з 2022 року, на зустріч з президентом РФ прибуває лідер демократичної країни, яка має стратегічне партнерство зі США. Індія відома своїм "особливим" підходом до зовнішньої політики, намагаючись діяти виключно у прагматичні площині та прикриваючись гаслами про "третій шлях" чи нейтралітет. Попри заяви про гуманізм чи цінності, індійська влада завжди діяла за настановами італійського філософа Ніколо Макіавеллі та принципами реалізму.

Росія завжди посідала важливе місце у геополітичних орієнтирах Індії завдяки історичній спадщині та стратегічній цінності. Після початку російсько-української війни, РФ тісно зблизилася з головним суперником Нью-Делі — Китаєм, що підняло великі занепокоєння серед індійського керівництва. Москва завжди слугувала балансуючим елементом, який стримує експансію КНР у Центральну та Південну Азію. Саме страх перед перетягуванням Росії у китайську сферу впливу змусив Нарендру Моді особисто зустрічатися з Путіним та підтримувати стратегічне партнерство з Російською Федерацією.

Окремий пункт у двосторонніх відносинах Нью-Делі з Москвою посідає економіка. Росія після 2022 року стала основним експортером нафти і газу в Індію, які постачала з відчутною знижкою. Дешеві енергоресурси для індійської держави з найбільшим населенням у світі життєво потрібні, тому від цього виграють обидві сторони: РФ отримує гроші, а Індія — газ зі знижкою. Також Нью-Делі потрібно продовження військово-технічної співпраці з Росією для підтримки власного озброєння радянського зразка, яким укомплектовано дві третини індійської армії.

Зустріч Моді з Путіним підкреслила, що міжнародна ізоляція російського диктатора остаточно зруйнувалася і продемонструвало існування альтернативної економічної системи Глобального Півдня, де економічні санкції з боку Заходу майже безсилі.

Моральність у міжнародній політиці

Контраст кадрів зруйнованої дитячої лікарні в Києві із загиблими та постраждалими дітьми та обіймів Нарендри Моді з Путіним на дачі в Ново-Огарьово викликало нерозуміння в українському суспільстві такого аморального вчинку з боку індійського прем’єра. Реакція президента України тільки це підтверджує. Існує міф про "моральність індійської влади" та її прихильність демократичним цінностям, свободи і рівності, в який багато хто у світі вірить. Навіть особистий образ Моді, який виглядає неначе індуїстський мудрець, слугує підтвердженням цієї тези.

У міжнародній політиці питання моралі фактично відсутнє, слугуючи лише прикриттям своєї прихильності різних урядів до реалізму і прагматизму. Індія та Моді — чудовий приклад такої концепції введення зовнішньої політики. За чинним індійським лідером ходить шлейф ісламофобської істерії в країні, яку він особисто підтримує. Свого часу, будучи першим міністром в штаті Гуджарат 2002 року, Моді був причетний до масових антиісламським погромів внаслідок якого загинули 1044 мусульмани. Тоді його навіть визнали персоною нон-грата у США та Великій Британії.

Україну не має дивувати такий підхід Індії до відносин з Росією та її позиція щодо російсько-української війни. Заяви Зеленського стали сигналом Нью-Делі про загрозу погіршення двосторонніх відносин, які останнім часом стабілізувалися. Проте виклик українського посла Олександра Поліщука в МЗС Індії продемонстрував невдоволення Нью-Делі таким баченням ситуації з боку Києва. Але чи погіршить це відносини України з Республікою Індія?

Чинник Індії у зовнішній політиці України

Попри дипломатичну перепалку Києва з Нью-Делі, значного загострення у двосторонніх відносинах не передбачається, бо це не вигідно жодній стороні.

19 липня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба провів телефонну розмови з індійським колегою Субраманьямом Джайшанкаром, що демонструє відсутність погіршення українсько-індійських стосунків. Головним рушієм відносин Києва з Нью-Делі є двостороння торгівля. Україна зацікавлена у відновленні довоєнного обсягу товарообігу з Індією, в якому ми мали позитивне сальдо. А найбільший ринок стає перспективним місцем для нашої сільгосппродукції, включно з олією та зерном, або важкої металургії.

Політично Києву важливо здобути підтримку Індії у російсько-українській війні, особливо зважаючи на вплив Нью-Делі серед країн Глобального Півдня. Присутність індійського представника на саміті миру у Швейцарії та цьогорічний візит голови українського МЗС Кулеби до Індії стали початком процесу по дискусії з Нью-Делі щодо російської агресії. Частково такі ініціативи можуть бути успішними. Можливо навіть, Індія висловить засудження російській атаці по дитячій лікарні в Києві та надасть дипломатичну підтримку Україні.

Проте це той максимум, який може отримати Київ на даному етапі. Індію не можна назвати стратегічним партнером України, для нас вона важлива насамперед як голос Глобального Півдня і перспективний ринок. Попри позитивні тенденції, зараз наші відносини з Республікою Індією бажають бути кращими, і навіть березневий візит Кулеби не змінив дану ситуацію.

На відміну від України, Росія є набагато важливішим партнером для Індії з геополітичної та економічної точки зору. І ризикувати дружбою з Москвою заради підтримки Києва, уряд Моді не готовий, враховуючи все більшу конфронтацію Індії з КНР. Хоча продовжувати налагоджувати відносини українській владі з Нью-Делі потрібно, розуміючи всі особливості індійської позиції щодо війни.

Україна не може дозволити собі йти на конфронтацію з Індією, інакше буде завдано відчутного удару по іміджу Києва серед країн Глобального Півдня, посиляться проросійські настрої у населення цієї групи держав. І авжеж, посилювати економічну співпрацю з Нью-Делі, одночасно пропонуючи індійській владі власну альтернативу російським товарам, що у майбутньому дозволить частково змінити політичну позицію уряду Республіки Індія.