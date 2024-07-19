Почему Украина не может позволить себе поругаться с Индией. Ответ вас огорчит

Киев должен предложить Нью-Дели, но нужна еще методическая и целенаправленная работа

В день, когда российские ракеты попали в детскую больницу "Охматдет" в Киеве, в столицу России прилетел премьер-министр Индии Нарендра Моди для встречи с президентом Владимиром Путиным. Первый зарубежный визит после переизбрания Моде главой индийского правительства многие в Украине восприняли с негодованием и непониманием.

Даже президент Владимир Зеленский высказался критически по поводу этой ситуации: "Грустно видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимает самого известного в мире преступника в Москве". Через неделю МИД Индии МИД вызвал украинского посла и указал на недовольство Нью-Дели позицией Украины относительно комментариев Зеленского в адрес премьера.

Является ли это сигналом ухудшения отношений с Индией? Но какое значение для Киева имеет "самая большая в мире демократия"? Телеграф разбирался в сложном вопросе.

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Визит Нарендры Моди в Москву – это незаурядное событие. Впервые с 2022 года на встречу с президентом РФ прибывает лидер демократической страны, имеющей стратегическое партнерство с США. Индия известна своим "особым" подходом к внешней политике, пытаясь действовать исключительно в прагматические плоскости и прикрываясь лозунгами о "третьем пути" или нейтралитете. Несмотря на заявления о гуманизме или ценностях, индийские власти всегда действовали по наставлениям итальянского философа Николо Макиавелли и принципам реализма.

Россия всегда занимала важное место в геополитических ориентирах Индии благодаря историческому наследию и стратегической ценности. После начала российско-украинской войны РФ тесно сблизилась с главным соперником Нью-Дели — Китаем, что подняло большие беспокойства среди индийского руководства. Москва всегда служила балансирующим элементом, сдерживающим экспансию КНР в Центральную и Южную Азию. Именно страх перед перетаскиванием России в китайскую сферу влияния заставил Нарендру Моди встречаться с Путиным и поддерживать стратегическое партнерство с Российской Федерацией.

Отдельный пункт в двусторонних отношениях Нью-Дели с Москвой занимает экономика. Россия после 2022 года стала основным экспортером нефти и газа в Индию, поставлявшуюся с ощутимой скидкой. Дешевые энергоресурсы для индийского государства с самым большим населением в мире жизненно нужны, поэтому от этого выигрывают обе стороны: РФ получает деньги, а Индия — газ со скидкой. Также Нью-Дели требуется продолжения военно-технического сотрудничества с Россией для поддержки собственного вооружения советского образца, которым укомплектовано две трети индийской армии.

Встреча Моди с Путиным подчеркнула, что международная изоляция российского диктатора окончательно разрушилась и продемонстрировала существование альтернативной экономической системы Глобального Юга, где экономические санкции со стороны Запада почти бессильны.

Нравственность в международной политике

Контраст кадров разрушенной детской больницы в Киеве с погибшими и пострадавшими детьми и объятиями Нарендры Моди с Путиным на даче в Ново-Огарево вызвало непонимание в украинском обществе такого безнравственного поступка со стороны индийского премьера. Реакция президента только это подтверждает. Существует миф о "нравственности индийской власти" и ее приверженности демократическим ценностям, свободе и равенству, в который многие в мире верят. Даже личный образ Моди, который выглядит как индуистский мудрец, служит подтверждением этого тезиса.

В интернациональной политике вопрос морали практически отсутствует, служа лишь прикрытием собственной приверженности разных правительств к реализму и прагматизму. Индия и Моди – отличный пример такой концепции введения внешней политики. За действующим индийским лидером следует шлейф исламофобской истерии в стране, которую он лично поддерживает. В свое время, являясь первым министром в штате Гуджарат 2002 года, Моди был причастен к массовым антиисламским погромам в результате которого погибли 1044 мусульмана. Тогда его даже признали персоной нон-грата в США и Великобритании.

Украину не должна удивлять такой подход Индии к отношениям с Россией и ее позиция относительно российско-украинской войны. Заявления Зеленского стали сигналом Нью-Дели об угрозе ухудшения стабилизировавшихся в последнее время двусторонних отношений. Однако вызов украинского посла Александра Полищука в МИД Индии продемонстрировал недовольство Нью-Дели таким видением ситуации со стороны Киева. Но ухудшит ли это отношения с Республикой Индия?

Фактор Индии во внешней политике Украины

Несмотря на дипломатическую перепалку Киева из Нью-Дели, значительного обострения в двусторонних отношениях не предвидится, потому что это не выгодно ни одной стороне.

19 июля министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонные разговоры с индийским коллегой Субраманьямом Джайшанкаром, что демонстрирует отсутствие ухудшения украинско-индийских отношений. Главным двигателем отношений Киева с Нью-Дели является двусторонняя торговля. Украина заинтересована в восстановлении довоенного объема товарооборота с Индией, в котором у нас было положительное сальдо. А самый большой рынок становится перспективным местом для нашей сельхозпродукции, включая масло и зерно, или тяжелую металлургию.

Политически Киеву важно получить поддержку Индии в российско-украинской войне, особенно ввиду влияния Нью-Дели среди стран Глобального Юга. Присутствие индийского представителя на саммите мира в Швейцарии и визит главы украинского МИД Кулебы в Индию стали началом процесса по дискуссии из Нью-Дели относительно российской агрессии. Частично такие инициативы могут быть успешными. Возможно, даже Индия выразит осуждение российской атаке по детской больнице в Киеве и предоставит дипломатическую поддержку Украине.

Однако это тот максимум, который может получить Киев на данном этапе. Индию нельзя назвать стратегическим партнером Украины, для нас она важна прежде всего как голос Глобального Юга и перспективный рынок. Несмотря на положительные тенденции, сейчас наши отношения с Республикой Индией оставляют желать лучшего, и даже мартовский визит Кулебы не изменил данную ситуацию.

В отличие от Украины, Россия является более важным партнером для Индии с геополитической и экономической точки зрения. И рисковать дружбой с Москвой ради поддержки Киева, правительство Моди не готово, учитывая все большую конфронтацию Индии из КНР. Хотя продолжать налаживать отношения украинским властям с Нью-Дели нужно, понимая все особенности индийской позиции относительно войны.

Украина не может позволить себе идти на конфронтацию с Индией, иначе будет нанесен ощутимый удар по имиджу Киева среди стран Глобального Юга, усилятся пророссийские настроения у населения этой группы государств. И конечно, усиливать экономическое сотрудничество с Нью-Дели, одновременно предлагая индийским властям свою альтернативу российским товарам, что в будущем позволит частично изменить политическую позицию правительства Республики Индия.