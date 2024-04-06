Продовжують фінансувати терористів: Індія купить у росіян два військові кораблі

Оборудка за цими кораблями була укладена двома країнами ще до початку повномасштабної війни в Україні

Індія попри американські санкції купить у російських терористів два бойові кораблі. Придбання озброєння у російського терористичного режиму заборонено санкціями США, але індійський уряд це, вочевидь, не цікавить.

Про це пише Bloomberg. Відзначається, що оборудка за цими кораблями була укладена двома країнами ще до початку повномасштабної війни в Україні, у 2018 році. Проте через війну постачання відстало від графіка на два роки.

Згідно з угодою, два кораблі будує Росія, ще два будуються в Індії – доречі, їх добудова теж відстає від графіка через затримки з деталями, озброєнням та санкції. Наприклад, на фрегатах мали використовуватися українські газові турбіни, проте після 2014 року Індії довелося купувати турбіни у порушення санкцій через "сірі схеми" за допомогою третіх країн.

Окрім того, обидві країни намагаються вирішити проблеми з оплатою. Санкції зламали усі розрахункові механізми, якими користувалися Індія та російські терористи, проте у підсумку джерела видання сказали, що проблему вдалося обійти. Але як – невідомо, оскільки Індія тримає це в таємниці, побоюючись реакції США.

24 лютого Сполучені Штати впровадили санкції проти провідної російської танкерної групи "Совкомфлот" (FLOT.MM), щоб зменшити російські доходи від продажу нафти, за рахунок яких російський терористичний режим фінансує війну в Україні. "Совкомфлот", за даними США, причетний до порушення цінової стелі на російську нафту, а також до брехні з метою приховати реальну діяльність компанії з ухилення від санкцій.

Після цього Індія повністю припинила приймати підсанкційні російські танкери з нафтою, які належать найбільшому оператору танкерів РФ "Совкомфлоту". Приймати танкери однаково відмовляються як приватні, так і державні нафтопереробники – навіть найбільша в країні Індійська нафтова корпорація.