"Ми вирішили уникати зв'язків": Індія спробувала виправдатися за відмову підписати комюніке Саміту миру

Індія буцімто хоче досягти миру, тому продовжить взаємодію з усіма зацікавленими у переговорах сторонами

Індія на Глобальному Саміті миру у Швейцарії відмовилася підписувати спільний підсумковий документ, оскільки є прихильницею російського наративу про "варіанти, які є прийнятними для обох сторін". Хоча Індія нібито поділяє глобальне занепокоєння через війну в Україні та підтримує бажання досягти миру.

Про це сказано у поясненні, яке опубліковане на сайті Міністерства закордонних справ Індії. Заявою МЗС країни спробував виправдатися за те, що Індія не підписала важливий документ.

"На нашу думку, тільки ті варіанти, які є прийнятними для обох сторін, можуть призвести до міцного миру. Відповідно до цього підходу, ми вирішили уникати зв'язків із загальним комюніке або будь-яким іншим документом, що випливає з цього саміту", – сказано у повідомленні із посиланням на заяву глави індійської делегації у Швейцарії та представника МЗС Індії Павана Капура.

Капур також запевнив, що Індія буцімто хоче досягти миру, тому продовжить взаємодію з усіма зацікавленими у переговорах сторонами, в тому числі з Росією та Україною. Таким чином, за словами індійського посадовця, країна зробить внесок у досягнення миру в Україні.

У Швейцарії 15-16 червня у п’ятизірковому готелі в Бюргенштоку (гірському курорті, який здавна був місцем конференцій та відпочинку) відбувся саміт миру. У зустрічі взяли участь близько 100 країн та організацій, здебільшого з Глобального Півдня.

На перший Глобальний саміт миру РФ не запрошували, але не виключено, що вони будуть на другому Саміті. Прессекретар Путіна каже, що конференція у Швейцарії по Україні явно "не націлена на результат", без участі Росії не можна говорити про серйозні очікування. Очікується, що наступний саміт відбудеться через кілька місяців, проте точніші терміни невідомі.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що Зеленський назвав умову, за якої Росія може брати участь у саміті світу.