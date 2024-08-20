Не минуло й дня після візиту Путіна: Азербайджан подав заявку на вступ до БРІКС

Схвалити прийняття нового члена організації можуть уже цього року

Азербайджан офіційно подав заявку на вступ до БРІКС. Співзасновницею цієї міжнародної організації є Росія.

Про це повідомив начальник управління пресслужба Міністерства закордонних справ Азербайджану Айхан Гаджізаде, пише АПА. Водночас він не уточнив, коли саме було подано відповідну заявку.

Азербайджан виявив бажання приєднатися до БРІКС ще у липні на саміті Шанхайської організації співробітництва в Астані. Так, у спільній декларації "про встановлення стратегічного партнерства між Азербайджанською Республікою та Китайською Народною Республікою", прийнятій 3 липня, йшлося про те, що азербайджанська сторона хоче приєднатися до БРІКС. У цій декларації сказано, що китайська сторона вітає участь Азербайджану у співпраці у рамках БРІКС.

Варто зазначити, що інформація про подання Азербайджаном заявки на вступ до БРІКСу з’явилася наступного дня після візиту до Баку російського диктатора Володимира Путіна. Цього року РФ головує в організації.

БРІКС – це неформальна група країн. Вона була започаткована 16 червня 2009 року. Ініціатором створення об’єднання виступила РФ. Організація називається BRICS відповідно до англійських ініціалів країн-засновників (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Рішення про приєднання нових членів БРІКС може бути ухвалене на саміті, який відбудеться у російській Казані у жовтні 2024 року.

Зараз до організації входять 9 держав: Бразилія, РФ, Індія, Китай, ПАР, Єгипет, Іран, Ефіопія та ОАЕ. Країни БРІКС вважаються головним геополітичним суперником "Великої сімки" — провідних розвинених економік світу: США, Японії, Німеччини, Великобританії, Франції, Італії та Канади.

Нагадаємо, уряд Аргентини офіційно відмовився приймати запрошення на вступ до організації БРІКС, оскільки там не знайшли жодних переваг від цього. Як зазначила глава МЗС Аргентини Діана Мондіно, це об’єднання має не економічні, а політичні цілі.