"Ніхто не знає, чим усе це закінчиться": президент Азербайджану зробив тривожний прогноз щодо війни в Україні

Він вважає, що був шанс уникнути війни

Ніхто не знає, чим може закінчитися війна Росії проти України. Навіть домовленість про припинення її активної фази не гарантує закінчення війни.

Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, пише haqqin.az. За його словами, якщо хтось знає, як закінчити цю війну "їх слід номінувати на Нобелівську премію миру".

"Не думаю, що хтось знає, чим усе це закінчиться. Може, краще сказати так: коли це може закінчитися? Тому що рано чи пізно війни закінчуються. Можу висловити свою думку на основі нашого досвіду. Напевно, цікаво буде наголосити, що війна не припинилася одразу після підписання угоди про припинення вогню у травні 1994 року. Щось подібне може статися і між Росією та Україною, якщо вони домовляться припинити активну фазу війни. Але це не гарантує настання кінця війни", — наголосив президент.

Алієв також зазначив, що "війна в Україні — це велика трагедія для обох народів, дуже близьких один одному як з етнічної, так і релігійної точок зору". Водночас він вважає, що шанс уникнути війни був.

"Чи був шанс в українських лідерів у попередні роки побудувати нормальні відносини з Росією? Я абсолютно впевнений, що був. Я щойно говорив про російсько-азербайджанські відносини. Ми сусіди. Ми будуємо міцні партнерські відносини. Ми поважаємо суверенітет один одного. Ми не втручаємось у справи один одного. Хіба це не могло бути між Росією та Україною? Звісно, могло. Росіяни та українці – два дуже близькі народи", — заявив президент Азербайджану.

Алієв також зазначив, що Азербайджан багаторазово озвучував свою підтримку територіальної цілісності України. Водночас він наголосив, що дружні та стратегічні партнерські відносини Азербайджану з Росією не постраждали і не повинні постраждати через цю війну.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову заговорив про переговори між Україною та Росією. На цей раз він заявив, що їх можна починати з обговорення "стамбульських угод", які розроблялися ще у березні 2022 року.