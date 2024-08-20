Не прошло и дня после визита Путина: Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС

Одобрить принятие нового члена организации могут уже в этом году

Азербайджан официально подал заявку на вступление в БРИКС. Соучредительницей этой международной организации является Россия.

Об этом сообщил начальник управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, пишет АПА. В то же время он не уточнил, когда именно была подана соответствующая заявка.

Азербайджан изъявил желание присоединиться к БРИКС еще в июле на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Астане. Так, в совместной декларации "об установлении стратегического партнерства между Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой", принятой 3 июля, говорилось, что азербайджанская сторона хочет присоединиться к БРИКС. В этой декларации сказано, что китайская сторона приветствует участие Азербайджана в сотрудничестве в рамках БРИКС.

Стоит отметить, что информация о подаче Азербайджаном заявки на вступление в БРИКС появилась на следующий день после визита в Баку российского диктатора Владимира Путина. В этом году РФ председательствует в этой организации.

БРИКС – это неформальная группа государств. Она была основана 16 июня 2009 года. Инициатором создания объединения выступила РФ. Организация называется BRICS в соответствии с английскими инициалами стран-основателей (Brazil, Russia, India, China, South Africa). Решение о присоединении новых членов БРИКС может быть принято на саммите, который состоится в российской Казани в октябре 2024 года.

В настоящее время в организацию входят 9 государств: Бразилия, РФ, Индия, Китай, ЮАР, Египет, Иран, Эфиопия и ОАЭ. Страны БРИКС считаются главным геополитическим соперником "Большой семерки" — ведущих развитых экономик мира: США, Японии, Германии, Великобритании, Франции, Италии и Канады.

Напомним, правительство Аргентины официально отказалось принимать приглашение на вступление в организацию БРИКС, поскольку там не нашли никаких преимуществ от этого. Как отметила глава МИД Аргентины Диана Мондино, это объединение преследует не экономические, а политические цели.