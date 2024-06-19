Росія зганьбилася на рівні БРІКС: момент потрапив у пряму трансляцію (відео)

У світі нарешті почують про російські змагання, але є нюанс

Коментатор так званих Ігор БРІКС Володимир Іваницький зумів прославити "альтернативну Олімпіаду" у РФ, видавши безглузду фразу про "русів". Ці змагання мають замінити Олімпійські ігри для РФ, щоправда, самі росіяни не вірять у їхній успіх.

Під час прямого ефіру на телеканалі "Матч ТВ" Іваницький шукав дружину для російського самбіста Кирила Князькова. Володимир шукав хорошу партію для "представника русів", щоб у Росії була "хороша генетика".

"Вродливий атлет, подивіться який. Наречений справжній. 20 років всього. Дівчата, беріть на замітку. Але тільки щоб хороша пара була. Якісь шм*ри нам не потрібні, у нас має бути хороша генетика. Ось іде представник русів", – сказав коментатор.

Додамо, згодом Іваницького зняли з ефіру, а представник "Матч ТВ" вибачився за інцидент. А ось у мережі зазначили, що Іваницький дозволив собі висловлювання, близьке до нацистського. Крім того, користувачі відзначили, що про Ігри БРІКС тепер дізнаються всі, хоч і не зі спортивного боку.

Ігри БРІКС відбудуться з 12 по 23 червня у Казані. До програми увійдуть 27 видів спорту. У РФ також хочуть проводити Ігри ШОС. Крім того, глава Кремля Володимир Путін підписав указ про проведення Ігор дружби в Росії у 2024 році, щоправда, РФ не може втілити це в життя.