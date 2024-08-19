Боїться навіть мертвих? Під час візиту Путіна до Баку помітив цікаву деталь (фото, відео)

Алея розташована в Нагірному парку

У понеділок, 19 серпня, російський диктатор Володимир Путін вирушив із візитом до Баку. Зокрема, там він взяв участь у церемонії покладання вінка до монументу "Вічний вогонь" у столиці Азербайджану.

Варто зазначити, що монумент розташований на Алеї шахідів. Це меморіальний комплекс на згадку про полеглих за незалежність Азербайджану. Там поховані "шахіди" — переважно жертви "Чорного січня" (126 осіб).

"Чорним січнем" або "Кривавим січнем" називають придушення політичної опозиції підрозділами Радянської Армії в ніч проти 20 січня 1990 року в Баку. Воно закінчилося загибеллю понад сотні мирних жителів, переважно азербайджанців.

Але головним моментом тут є те, що Путін відвідав меморіал у супроводі одразу кількох охоронців. На відео з місця подій можна побачити, що троє охоронців диктатора тримають у руках валізки.

Як відомо, раніше ЗМІ писали, що валізи за Путіним під час його закордонних візитів возять нібито для того, щоб збирати його сечу та кал, до яких не повинні мати доступу іноземні розвідки. Якщо вважати цю інформацію правдивою, особливо комічним виглядає те, що в охоронців Путіна на Аалеї шахідів одразу три валізи.

Нагадаємо, що керівник центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко відреагував на інтерв’ю Олександра Лукашенка, яке він дав пропагандистському телеканалу РФ. На його думку, остання заява диктатора Білорусі свідчить про те, що Володимир Путін благає Київ про переговори.