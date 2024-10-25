Українців здивувала анонсована Зеленським роздача 1000 гривень: реакція соцмереж

Українці по-різному відреагували на ініціативу глави держави

Президент України Володимир Зеленський доручив уряду запровадити з 1 грудня програму соціальної підтримки громадян. Йдеться про виділення тисячі гривень на людину. Українці вже відреагували на таку ініціативу глави держави у соціальних мережах.

"Телеграф" зібрав реакцію соцмереж. Зауважимо, що думка людей відрізняється: одні підтримують президента, інші критикують її.

Економіст Михайло Кухар вважає, що таке рішення "виходить за будь-які межі".

"Потрібно пам’ятати про це, коли нас переконуватимуть наступного разу, що бюджет, котрий перевиконано на пів трильйона понад план, потребує підняття податків", — написав фахівець у Facebook.

Журналіст Катерина Венжик також не підтримує ідею Зеленського.

"Ми піднімаємо податки, щоб зібрати 50 млрд грн на ЗСУ, бо нема чим бійцям зарплати платити, і тут же роздаємо 30 млрд грн в рамках пекельно популістичної акції. ЄЄ ще один варіант — їх надрукують. Ще "краще". Втім, сподіваюся НБУ на таке не піде", — написала вона у Facebook.

Народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир Ар’єв вважає таку ідею "атракціоном небаченої щедрості", яка дуже дорого обійдеться Україні в умовах війни.

"Крок 1: забрати у людей тисячі гривень з зарплат підвищенням податків, пояснюючи потребами армії. Крок 2: віддати тисячу з барського плеча (закреслено) президентської милості. Крок 3: розповісти в телемарафоні про те, як Зеленський турбується про народ", — написав політик на своїй сторінці у Facebook. Його колега з парламенту та фракції Ірина Геращенко вважає таке рішення Зеленського безвідповідальним.

Медик, одна із співзасновників організації Волонтерська Сотня "Доброволя" Ірина Солошенко написала у Facebook, що за гігантської дірки у бюджеті країни виділяти 1000 гривень — це "не смішно".

Також відреагували на ініціативу президента й читачі "Телеграфу".

"Чи можна купити на них військові облігації?", "Мільйон кожному від Зе-команди", "Хай не брешуть", "Звідки фінансування?" — такі коментарі залишили читачі у Facebook і Telegram.

Водночас частина українців дуже позитивно оцінили нову "тисячу Зеленського". Так було висловлено думку, що гроші, витрачені на українського виробника, повернуться до бюджету країни. Але оскільки буде й можливість задонатити цю тисячу на армію, це буде також і "тестом на українськість", — покаже, скільки людей будуть готові передати ці гроші військовим.

Варто зазначити, що військовий та соціальний — це різні бюджети в Україні, і з вирішенням соціальних питань країни Заходу більш охоче допомагають українцям, ніж з фінансуванням захисників напряму.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у Київраді затвердили виплату грошової допомоги для поранених військових. Сума виплати складає 45 тисяч гривень.