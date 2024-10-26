Почалося? В Тегерані гримлять вибухи, а ЗМІ пишуть про атаку з боку Ізраїля (оновлено)

Пресслужба ЦАХАЛ підтвердила удари по Ірану в рамках відповіді на іранську ракетну атаку 1 жовтня

Ізраїль, схоже за все, почав атаку на Іран. Іранські державні ЗМІ повідомили про щонайменше п'ять вибухів у районі Тегерану та на півночі від міста Кередж, які, попередньо, були атаковані ракетами або безпілотниками.

Кореспондент Fox News Трей Йінгст повідомив, що вибухи – це дійсно початок атаки ізраїльської армії на Іран. За його даними, останні кілька днів Тель-Авів та Вашингтон погоджували усі нюанси.

"Ізраїль почав напад на Іран, підтверджує Fox News. Мені сказали, що ці удари мають на меті послати повідомлення про стримування. Протягом останніх кількох днів напередодні ударів була комунікація з американцями", – написав він.

Оновлено. Початок атаки на Іран підтвердили в Армії Ізраїля. Там заявили, що удари завдаються по військових цілях.

"ЦАХАЛ завдає точних ударів по військовим цілям в Ірані у відповідь на напади режиму в Ірані на державу Ізраїль, які тривають останніми місяцями відповідно до директиви політичного ешелону. Режим в Ірані та його помічники в регіоні невпинно атакують Ізраїль із 7 жовтня — на семи фронтах — включаючи прямі атаки з іранської землі. Як і будь-яка інша суверенна країна у світі, Ізраїль має право та обов’язок відповісти. Наші оборонні та наступальні можливості повністю мобілізовані. Ми зробимо все необхідне, щоб захистити державу Ізраїль і народ Ізраїлю", – заявив прессекретар ЦАХАЛ.

ЗМІ опублікували фотографії вибухів та пожеж у Тегерані. Скоріше за все, мали місто удари ракетами, або ударними безпілотниками. Локація – попередньо, південний захід Тегерану.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Іран здійснив запуск ракет по Ізраїлю. Це відбулося на тлі початку ізраїльської наземної операції проти радикального руху "Хезболла" у Лівані. Ізраїль пообіцяв відповісти на іранську ракетну атаку.

ЦАХАЛ заявив, що під час іранської ракетної атаки на Ізраїль увечері 1 жовтня протиповітряна оборона країни збила велику кількість ракет. Загалом кількість випущених ракет оцінили у 180 одиниць. Декілька ракет перехопили американські системи протиповітряної оборони, які допомагали відбивати атаку.

12 жовтня Міністерство фінансів США оголосило про санкції проти Ірану. Нові обмеження, які впровадили через масовану ракетну атаку 1 жовтня, спрямовану проти Ізраїлю, стосуються нафтового та нафтохімічного секторів Ірану.