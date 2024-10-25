Зеленський відмовив генсеку ООН у візиті в Україну: як пояснили в ОП

З Казані приїхати до Києва не вдалося

Президент України Володимир Зеленський відмовив у візиті до Києва генсеку ООН Антоніу Гутеррешу, який відвідав саміт БРІКС.

Як зазначає AFP, посилаючись на джерела в Офісі президента, основна причина — поїздаа генсека до Казані.

"Після Казані [Гутерреш] хотів приїхати в Україну, але президент не підтвердив його візит. Тому Гутерреша тут не буде, саме через приниження здорового глузду і міжнародного права в Казані", — сказав співрозмовник агентства.

Нагадаємо, що 23 жовтня Антоніу Гутерреш прибув на триденний саміт БРІКС до Казані, який влаштував лідер РФ Володимир Путін.

Багато західних політиків критикували це крок, наголошуючи, що це неправильно. Натомість Ліванську конференцію в Парижі Гутерреш відвідав по відеозв'язну, не особисто. На тлі цього йому пригадали і його відсутність на мирному саміті, який відбувся у Швейцарії в червні.

Після такого шквалу критики, Офіс генерального секретаря ООН заявив, що генсек і раніше брав участь у зустрічах БРІКС, адже цей міжнародний форум важливий на світовій арені, тому "його не можна ігнорувати".

Міністерство закордонних справ України не влаштувала така відповідь, там наголосили, що це візит "шкодить репутації ООН і не сприяє миру".

Водночас в ООН кажуть, що під час зустрічі Гутерреша з Путіним він повідомив йому, що вторгнення РФ в Україну — порушення Статуту ООН і міжнародного права.

Раніше "Телеграф" розповідав про головні заяви Путіна з БРІКС.