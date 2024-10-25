Польща відмовила Україні у зброї: Дуда озвучив причину

Країна нещодавно закупила на мільярди злотих із кишень платників податків зброю у Південної Кореї

Україна попросила у Польщі надати зброю, яку Варшава купила у Південної Кореї. Однак у цьому проханні країні було відмовлено.

Про це сказав президент Польща Анджей Дуда, пише RMF 24. Він зазначив, що зброя була куплена на гроші платників податків і призначена для оборони та безпеки країни.

"Не розглядається сценарій, за яким ми б комусь передали зброю, яку нещодавно закупили на мільярди злотих із кишень наших платників податків. Ця зброя призначена для безпеки та оборони Республіки Польща", — відповів він.

Дуда сказав, що Україна справді зверталася з проханням надати їй цю зброю, але він змушений був відмовити.

"Моя відповідь була чіткою — поки я президент, ми не маємо можливості віддавати комусь зброю, яку ми закупили на мільярди доларів з наших спільних кишень, тому що це кишені платників податків, останніми роками для зміцнення безпеки Польщі", — заявив Дуда.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав про те, що Південна Корея нібито могла знати про плани КНДР відправити своїх солдатів в Україну.