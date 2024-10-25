У КНДР вперше прокоментували відправку своєї армії на фронт в Україну

У світі це можуть назвати незаконним

У Північній Кореї прокоментували відправку своєї армії на війну в Україні на боці РФ. Заявивши, що вона у будь-якому випадку не суперечить міжнародному праву.

Таку думку висловив заступник міністра закордонних справ КНДР Кім Чон Гю, передає Центральна телеграфна агенція Кореї. У своїй заяві він відкрито не підтвердив факт надання армії Росії 11 тисячі бійців КНДР.

"Думаю, що якби мало місце те, про що шумлять світові ЗМІ, то це відповідало б нормам міжнародного права", — сказав він.

Водночас заступник додав, що у сучасному світі точно знайдуться "сили, які хотіли б описати цю [дію] як незаконну".

За його словами, він бачив матеріали, які поширюють західні ЗМІ про відправку сил КНДР до Росії, але він не має компетенції підтверджувати чи спростовувати ці слова.

"МЗС не має прямого відношення до справ міністерства оборони, я не відчуваю необхідності окремо підтверджувати такі відомості", — наголосив заступник міністра.

Нагадаємо, що лідер РФ Володимир Путін вперше прокоментував участь військ КНДР у війні проти України. Під час відповіді він спробував обійти боком питання журналістів. Але все ж відповів на нього.

Раніше "Телеграф" розповідав, що стало відомо, коли перші солдати з КНДР потраплять на фронт.