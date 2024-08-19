Любив перегони, італійський автопром та мотоцикли: на чому їздив великий друг України Ален Делон (фото)

Секс-символ 20 століття захоплювався автоспортом і красивими авто

Легендарний французький актор Ален Делон пішов з життя 18 серпня 2024 року у віці 88 років. Окрім видатної акторської кар'єри, Делон був відомий своєю пристрастю до розкішних автомобілів та швидкісних мотоциклів.

Його колекція вражала різноманітністю та вишуканістю, відображаючи статус зірки світового кіно. "Телеграф" вирішив розповісти детально про моторні вподобання великого актора.

Італійська пристрасть

Особливу симпатію Делон мав до італійських автовиробників. Ferrari та Lancia посідали чільне місце в його гаражі. Актор володів кількома моделями Ferrari, зокрема легендарною Ferrari 250 GT SWB California Spider 1961 року. Цей автомобіль має цікаву історію — довгий час його вважали втраченим, але згодом знайшли у Франції та продали на аукціоні за 14,2 мільйона доларів.

Гоночні амбіції

Гоночна команда Алена Делона Alain Delon Racing Team

Захоплення швидкістю привело Делона у світ автоперегонів. Він створив власну команду Alain Delon Racing Team, яка використовувала виключно Lancia Stratos — легендарні середньомоторні спорткари. Ця діяльність демонструвала не лише любов актора до адреналіну, але і його глибоке розуміння автоспорту.

Ален Делон за кермом Alfa Romeo Giulietta Spider 1959

Гараж Делона вражав різноманітністю. Окрім італійських марок, там можна було побачити Maserati, Mercedes-Benz, Alfa Romeo, Porsche та Jaguar. Кожен автомобіль відображав певний етап життя актора та його естетичні вподобання.

Ален Делон і його мотоцикл BMW

Окрім автомобілів, Делон захоплювався потужними мотоциклами. Особливо він цінував BMW з опозитними двигунами, які поєднували в собі німецьку надійність та спортивний характер.

Автомобілі в кіно та житті

Ален Делон на вулицях Парижа за кермом Ferrari 250 GT 1959-го

Делон часто з'являвся за кермом розкішних авто у фільмах та на світських заходах. Наприклад, його можна було побачити в Ferrari 250 GT 1959 року на вулицях Парижа або в елегантному кабріолеті Mercedes-Benz 190SL з акторкою Ромі Шнайдер.

Ален Делон за кермом Mercedes-Benz 190SL з акторкою Ромі Шнайдер

Навіть у пізні роки Делон не втрачав інтересу до автомобілів. У 1989 році він придбав Ferrari Testarossa, якою користувався понад 20 років, живучи у Швейцарії. Ця машина з пробігом лише 19 тисяч кілометрів була продана на аукціоні за 171 тисячу євро у 2013 році.

Автомобільна колекція Алена Делона відображала його життя — яскраве, стильне та сповнене пристрасті. Вона стала не менш важливою частиною його спадщини, ніж кінороботи.

Раніше "Телеграф" також розповідав про жінок Алена Делона. Він мав чотирьох дітей від різних жінок. А одного сина і зовсім не визнавав.