Гутерріш знайшов час поїхати на саміт БРІКС, а от мирний саміт по Україні він свого часу проігнорував

В США дипломати дуже жорстко розкритикували генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша за його візит до російської Казані, де генсек брав участь у саміті антизахідної прокитайської та проросійської організації БРІКС. А у Німеччині припустили, що Гутеррішу час відправитися у відставку після такого візиту.

Так, із критикою на адресу Гутерріша виступив колишній посол США в Україні Вільям Тейлор в ефірі CNN. Він сказав, що не може собі уявити, чому генсек ООН, перебуваючи у здоровому глузді, відправився в Росію.

"Путін є обвинуваченим військовим злочинцем, і генеральний секретар ООН поїхав до нього? Це неприйнятно", – сказав він, коментуючи візит Гутерріша до Казані.

Ще один колишній посол США в Україні Стівен Пайфер назвав дії генсека ООН "абсолютно неприйнятними". А колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер припустив, що в Гуттеріша присутнє щось на зразок манії величі – він вважає себе відповідальним за "підтримку каналів зв'язку" з так званим "президентом" Росії.

"Він відчуває, що має бути хтось, хто зможе говорити з Путіним хоча б час від часу. Як генеральний секретар ООН він відчуває цю відповідальність", – зазначив Волкер, додавши, що критикувати генсека ООН варто за те, що той проігнорував перший Глобальний саміт миру, зате знайшов час приїхати на саміт БРІКС у РФ. Це свідчить про відсутність у Гутерріша відчуття балансу та підриває його авторітет.

Європейські політики відреагували на дії генсека ООН значно жорсткіше, зокрема у Німеччині реакція стала дуже гострою. Так, депутат Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Ціммерман заявила, що ООН під керівництвом Гутерріша зазнає тільки ганьби, а ефективність організації під великим питанням. На її думку, Гутеррішу час йти у відставку, оскільки він повністю дискредитував себе.

"Гутерріш відхиляє запрошення України на саміт миру за участю 92 країн, але схиляється перед диктаторами та військовими злочинцями в БРІКС. Відставка Гутерріша назріла", – резюмувала Штрак-Ціммерман.

Нагадаємо, що 23 жовтня Антоніу Гутерріш прибув на триденний саміт БРІКС до Казані, який влаштував так званий "президент" Росії Володимир Путін. Багато західних політиків критикували це крок, наголошуючи, що це неправильно. Натомість Ліванську конференцію в Парижі Гутерреш відвідав по відеозв'язку, не особисто. На тлі цього йому пригадали і його відсутність на мирному саміті, який відбувся у Швейцарії в червні.

Після цього президент України Володимир Зеленський відмовив Гутеррішу у візиті до України. Хоча в офісі генсека це спростували, кілька джерел в Офісі президента України підтвердили, що візит було саме скасовано, а причиною стала поїздка Гутерріша до Казані.