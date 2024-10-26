Ще один "занепокоєний": Шольц відреагував на перекидання військ КНДР до Росії

Шольц став черговим "занепокоєним" новинами про участь КНДР у війні проти України

Якщо Північна Корея дійсно перекидає війська в Росію для участі у війні проти України, це "викликає занепокоєння". Участь північнокорейських солдатів у бойових діях призведе до ескалації конфлікту.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю виданню Le Monde. Він зазначив, що перекидання військ КНДР для участі у війні проти України – серйозна подія, яка підкреслює "зростаючий відчай" так званого "президента" Росії Володимира Путіна.

"Питання про перекидання північнокорейських солдатів до Росії та їх можливе розгортання в Україні викликає велике занепокоєння. Це серйозно, і це те, що викликає подальшу ескалацію в нинішній ситуації", – зазначив канцлер.

За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, до РФ перекинули десятки тисяч військових з КНДР. Білий дім підтвердив присутність щонайменше 3 тисяч північнокорейських солдатів на території Росії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що нещодавно Путін вперше прокоментував участь військ КНДР у війні проти України. Російський "президент", як завжди, спробував обійти боком питання журналістів.

До кінця року на територію РФ може прибути до 10 тисяч солдатів із КНДР для подальшої участі у війні проти України. Перша група з 1500 елітних бійців спецназу вже проходить підготовку на Далекому Сході РФ. На тлі цієї інформації НАТО розглядає можливі варіанти реагування на військову співпрацю Пхеньяна та Москви.