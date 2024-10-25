"Їх з’їдять корейці": росіяни лякають мешканців Сумської області

Щоразу росіяни самі себе перевершують у творі безглуздих історій

На тлі інформації про участь військових КНДР у Курській області росіяни запустили новий і вкрай безглуздий фейк. Вони поширюють інформацію про нібито евакуацію бездомних тварин на Сумщині, бо північнокорейські військові "можуть їх з’їсти".

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації. Наголошується, що насправді такі заяви пропагандистів не є правдою.

"Ru-пропагандисти почали розповсюджувати фейк про те, що на Сумщині нібито відбувається евакуація безпритульних тварин через військових КНДР, "які можуть їх з’їсти", — йдеться у повідомленні.

У ЦПД наголосили, що насправді жодних повідомлень про евакуацію безпритульних тварин через військові КНДР у Сумській області немає.

"Такими безглуздими фейками ворог прагне дискредитувати українську владу і нагнітає ситуацію", — пояснили в Центрі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у КНДР вперше прокоментували відправлення своєї армії на війну в Україну на боці Росії. Там заявили, що це в жодному разі не суперечить міжнародному праву.