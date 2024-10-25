Лукашенко погрожує Росії війною: експерт назвав просту причину заяви

Зараз білоруському "лідеру" необхідно показати себе та й РБ незалежними

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко готується до виборів і намагається показати принаймні своєму народу, що він не заодно з путінським режимом. Щоб створити таку ілюзію, він кидається фразами, якими погрожує Росії війною.

Про це військовий експерт Тарас Жовтенко сказав "Телеграфу". На його думку, в особі своїх громадян Лукашенко хоче виглядати незалежним.

"Він (Лукашенко, — Ред.) вже не знає, як петляти. Все пояснюється досить просто — у нього скоро перевибори. Його перевибори. Так, там офіційно це називатиметься вибори президента республіки Білорусь. Вже є інформація, що він хоче їх призначити на початок 2025 року. Ось і зрозуміло, що він хоче проскочити ще до того, як, можливо, стане дуже погано для нього і для його бункерного дружбана (Путіна. — Ред.)", — сказав Жовтенко.

Експерт додав, що на тлі колишніх висловлювань Лукашенка, що російські війська на території Білорусі чи не роблять, що хочуть і заходять на територію України через білоруський кордон, йому зараз потрібно демонструвати, що він таки претендує обиратися як президент незалежної держави.

"Щоб створювати цю ілюзію, він якраз накидає такі ось цитати. Ну ми ж чудово розуміємо, що це все чистий популізм і пропаганда. Тому що практика говорить зовсім про інше. Але йому потрібно створити це інформаційне тло, яке забезпечить його вигідне позиціонування на цих найближчих президентських виборах", — зазначив Жовтенко.

Що сталося: коротко

Олександр Лукашенко різко висловився про можливе включення Білорусі до складу Росії та натякнув на можливість збройного конфлікту у разі таких спроб.

Він прокоментував ідею створення Союзної держави з Росією, проте категорично відхрестився від можливості втратити суверенітет.

"Ми вам допомагатимемо і далі, вступайте до складу Росії. Так питання ставити не можна. Це неможливо. Боюся навіть сказати, що тоді це війна", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час саміту БРІКС Лукашенко прокоментував відправлення військ КНДР до України.