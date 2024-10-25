Ілон Маск регулярно спілкується з Путіним? Що дізналися ЗМІ та як виправдовуються у Кремлі

У США занепокоєні відносинами Макса та Путіна

Американський мільярдер Ілон Маск регулярно спілкується з президентом РФ Володимиром Путіним ще з 2022 року і не тільки з питань бізнесу. Проте у Кремлі це заперечують.

Як зазначає The Wall Street Journal, із посиланням на кількох чинних та колишніх посадовців США, Європи та Росії, їхні розмови стосувалися особистих тем, бізнесу і геополітичної напруженості.

Проте речник кремлівського режиму Дмитро Пєсков заперечив це, сказавши: "Ні, це все неправда. Тобто це абсолютно неправдива інформація опублікована в газеті The Wall Street Journal".

Він наполіг, що Путін всього один раз спілкувався з Маском, але ще до 2022 року і ця розмова була не надто довгою.

"Розмова, скоріше, мала ознайомчий характер. Говорили про такі більш візіонерські технології, технологічні рішення для майбутнього, на чому робиться акцент, порівнювали напрямки технологічного розвитку, які Маск вважає перспективними. Путін розповідав про те, як у нас іде. Це був єдиний контакт. Після цього жодних контактів у Маска з Путіним не було. І всі твердження щодо цього неправдиві", — стверджує Пєсков.

Водночас The Wall Street Journal, посилаючись на свої джерела, пише, що Маск регулярно розмовляє з Путіним із кінця 2022 року на різні теми. Так, останній "попросив мільярдера уникати активації його супутникового інтернет-сервісу Starlink на Тайвані", намагаючись зробити послугу китайському лідеру Сі Цзіньпіну.

Також ці контакти Маска з Путіним занепокоюють США, особливо чинного президента Джо Байдена. Вони можуть нести потенційні ризики для національної безпеки країни.

Один зі співрозмовників видання наголосив, що американський уряд залежний від технологій Маска, бо його SpaceX запускає на орбіту важливі супутники національної безпеки й транспортує астронавтів на Міжнародну космічну станцію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін висловився про "інтимні справи" з Україною та готовність до компромісів.