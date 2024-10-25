Без Ярослава Мудрого і Степана Бандери. Відомий історик назвав топ-5 українських державотворців

Більшість із них очолювали збройну боротьбу за свободу українського народу, але є винятки

В історії України були десятки визначних діячів — великих князів, гетьманів, отаманів, ватажків козацьких і селянських повстань, політиків, громадських і літературних діячів, але тільки четверо з них гідні увійти в топ-5 найвидатніших українських державотворців. І далеко не всі з них розміщені на українських гривнях, як, наприклад, відомі всьому світу князі Володимир Великий чи Ярослав Мудрий.

Про це "Телеграфу" розповів популярний блогер, співавтор YouTube-каналів "Історія Без Міфів" та "10 запитань історику", кандидат історичних наук Владлен Мараєв.

Більше відповідей історика читайте в третій частині інтерв’ю: "Київ — нещасне місто": Владлен Мараєв про історичну пам’ять, українізацію і ТОП-5 видатних особистостей".

Богдан Хмельницький

— Можливо, це дещо незвичний вибір, — каже відомий історик. — Адже зрозуміло, яка основна претензія до нього — Переяславська рада і союз із Москвою. Але Богдан Хмельницький — той, хто створив українську козацьку державу, яка існувала дуже довго і після його смерті, майже півтора століття.

… Це була козацька держава, яка створила величезний історичний міф на століття вперед, багато століть вперед, на яку взорувалися нащадки. Наприклад, потім був період української бездержавності, у ХIХ столітті. Але згодом у 1917-му починається Українська революція, проголошується УНР і т.д. І на кого вони орієнтувалися в першу чергу? На козацьку державу. Це був для них головний історичний міф.

Симон Петлюра

— При тому, що він, абсолютно не військова людина, журналіст, а став головнокомандувачем, — продовжує популярний блогер. — При тому, що він підписав Варшавський договір із визнанням відмови від частини територій України на користь Польщі. При тому, що він мав дуже складний характер (судячи з усього, був надзвичайно самолюбивою такою людиною, з диктаторськими замашками, з придушенням деяких харизматичних діячів, які йшли в розріз із його політикою). Попри те, що він сварився з професійними генералами і військовими, саме Петлюра найдовше очолював збройну боротьбу за незалежність Української Народної Республіки. По суті, він почав це робити ще на зламі 1917-1918 рр.

Михайло Грушевський

— От він якраз збройну боротьбу особливо не очолював, — нагадує співавтор YouTube-каналу "Історія Без Міфів". — Так, він був формальним лідером у т.зв. першій УНР. Але зрозуміло, що він був слабким політиком, не створивши навколо себе великої бази політичних прихильників. Сильно заплямував себе поверненням в 1924-му в совєцьку Україну. І, по суті цим легалізував такий самий шлях для багатьох інших. Наразивши потім їх на смерть і на табори. А сам помер до цього [масових репресій]. Але якби він прожив на кілька років довше, його однозначно розстріляли або згноїли би в таборах.

Роман Шухевич

— На жаль, він — у тіні Степана Бандери, — каже відомий історик. — Але, на мою думку, таку персону, як Шухевича, варто значно більше популяризувати. Бо це головнокомандувач, який близько семи років на чолі армії воював за незалежну Україну, і за вкрай несприятливих обставин.

В умовах, коли Україна опинилась дійсно між двома тоталітарними дуже сильними режимами — СССР і фашистська Німеччина. В гірших умовах, ніж було 20 років тому під час Української революції, бо зовсім не було міжнародної підтримки. Була повна ізоляція. І ця боротьба була партизанська.

Колективний образ українців

— Я б виділив колективний образ людей, які в 2022 році добровільно стали на захист України, — завершує свій топ-5 найвидатніших українських державотворців Владлен Мараєв. — Вони взяли в руки зброю і врятували Україну, державу і всіх її жителів, а можливо й весь світ. Врятували саме тоді, бо то був найкритичніший момент.

Росіяни зробили ставку на бліцкриг. Вони могли захопити Київ, повалити уряд, і Україна або була б просто ліквідована, або стала чимось на кшталт Білорусі з маріонетковим ставлеником на чолі та з тотальним терором проти будь-яких українських організацій, партій, ідей, установ тощо. Тоді не було б ніякого вільного життя, права на свободу думки. Українське життя просто сильно придушувалося б, знищувалось.

Але ці люди у такому колективному образі добровольцями пішли воювати проти окупантів. Вони — колосальні герої, без яких незалежна Україна, яку ми маємо зараз, не існувала би, — підсумував історик.

Нагадаємо, Владлен Мараєв розвіяв міф кремлівської пропаганди, що Ленін створив Україну.