Звинувачення "кроту" офіційно не висували

Російська агентура завербувала ірландського депутата для роботи на благо Кремля. І це зовсім не дивує прем'єр-міністра Ірландії Саймона Гарріса.

Про це пише Politico, спираючись на двох ірландських високопосадовців в уряді та системі правосуддя. Джерела кажуть, що депутат, якого вважають кротом Москви, не був заарештований та звинувачений, адже він нібито не вчинив жодного злочину.

Посадовці також наголосили, що ім'я цього шпигуна публічно офіційні джерела не називатимуть. Водночас у розмові з кореспондентами Гарріс не зміг точно сказати, чи дійсно у парламенті є московський "кріт", додавши: "Це не повинно бути несподіванкою для жодного з нас".

Він наголосив, що з 2022 року Ірландія висла зі своєї країни чотирьох російських дипломатів. Але, джерела повідомили Politico, що у 2019 році вищевказаний депутат був завербований. Тоді Росія намагалася розпалити пов'язану з Brexit напруженість між Ірландією та Великою Британією, особливо в британському регіоні Північної Ірландії. Але відправка послів у РФ не зупинила роботу "крота".

"Очевидно, що ми ніколи не коментуємо питання безпеки з дуже поважних причин", – сказав Гарріс.

Зазначається, що російським шпигуном, яки завербував ірландського депутата, є Сергєй Прокоп'єв. Його відправили до Москви у 2022, коли підтвердилась його діяльність як члена російської військової розвідки.

Проте, за даним Sunday Times, ця "депортація" не завадила роботі "крота". На думку Politico, політик є членом переважно лівої опозиції, а не трипартійного уряду на чолі з Гаррісом, який підтримує Україну.

Проте, джерела додають, що слідчі не виявили жодних доказів того, що шпигун отримував гроші від росіян або передавав їм документи з державною таємницю. Вони ж наголошують, що у Брюсселі та Дубліні вже давно мають багато "корисних ідіотів".

Зауважимо, що до нападу Росії на Україну в Ірландії не завжди чітко підтримували проукраїнську сторону. Навіть сам президент Ірландії Майкл Хіггінс та його дружина "грішили" проросійськими і антинатовськими повідомленнями, які після початку війни швиденько повидаляли.

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