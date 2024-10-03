"Союзники вже домовились": новий генсек НАТО зробив обнадійливу заяву щодо членства України

Він також висловився щодо впливу РФ

Зараз Україна, як ніколи раніше, близька до членства в НАТО. Київ продовжує впроваджувати реформи на цьому шляху.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, над впровадженням реформ з Україною працюють багато людей.

"Щодо членства в НАТО. Як ви знаєте, на останньому саміті НАТО у Вашингтоні в липні союзники домовились, що український шлях до членства в НАТО є незворотним. Як я сказав, Україна, як ніколи раніше, близька до НАТО, у нас є комплексний пакет допомоги, який допомагає Україні впроваджувати реформи", — підкреслив Рютте.

На думку генсека, Україна обов'язково стане членом НАТО. Водночас він впевнений, що Росія не зможе цьому завадити.

"Україна стає сильнішою день за днем і, як ніколи раніше, стає готовою для вступу до Альянсу, і це допомагає побудувати місток для членства. Я думаю, цей день настане. Україна стане повноправним членом НАТО. Росія з цього питання не має ніякого впливу і ніякого вето", — підкреслив Рютте.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україна близька до запрошення до НАТО. За його словами, візит президента Володимира Зеленського до Вашингтону наблизив нашу країну до цього.