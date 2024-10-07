Обвинения "кроту" официально не выдвигали

Российская агентура завербовала ирландского депутата для работы во благо Кремля. И это совсем не удивляет премьер-министра Ирландии Саймона Харриса.

Об этом пишет Politico, опираясь на двух ирландских чиновников в правительстве и системе правосудия. Источники говорят, что депутат, которого считают кротом Москвы, не был арестован и обвинен, ведь он якобы не совершил ни одного преступления.

Чиновники также подчеркнули, что имя этого шпиона публично официальные источники не будут называть. В то же время в разговоре с корреспондентами Харрис не смог точно сказать, действительно ли в парламенте есть московский "крот", добавив: "Это не должно быть неожиданностью ни для одного из нас".

Он отметил, что с 2022 года Ирландия выслала из своей страны четырех российских дипломатов. Однако источники сообщили Politico, что в 2019 году вышеуказанный депутат был завербован. Тогда Россия пыталась разжечь связанную с Brexit напряженность между Ирландией и Великобританией, особенно в британском регионе Северной Ирландии. Но отправка посла в РФ не остановила работу "крота".

"Очевидно, что мы никогда не комментируем вопрос безопасности по очень уважительным причинам ", – сказал Гаррис.

Отмечается, что российским шпионом, завербовавшим ирландского депутата, является Сергей Прокопьев. Его отправили в Москву в 2022 году, когда подтвердилась его деятельность как члена российской военной разведки.

Однако, по данным Sunday Times, эта "депортация" не помешала работе "крота". По мнению Politico, политик является членом преимущественно левой оппозиции, а не трехпартийного правительства во главе с Харрисом, поддерживающим Украину.

Однако источники добавляют, что следователи не обнаружили никаких доказательств того, что шпион получал деньги от россиян или передавал им документы с государственной тайны. Они же отмечают, что в Брюсселе и Дублине уже давно много "полезных идиотов".

Примечательно, что до нападения России на Украину в Ирландии не всегда четко поддерживали проукраинскую сторону. Даже сам президент Ирландии Майкл Хиггинс и его супруга "грешили" пророссийскими и антинатовскими сообщениями, которые после начала войны быстренько удалили.

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