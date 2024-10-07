Не лише у Донецькій області: де просунулися росіяни, що зараз відбувається на фронті (карти боїв)

Тривають важкі бої

Йде 957-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, вони просунулися у Донецькій області. Також ворог мав успіх у Курській області, де триває операція Сил оборони України.

За даними аналітиків DeepState, росіяни завершили повну окупацію Красногорівки. Також вони просунулися в Цукуриному та біля Гірника. Крім того, ворог потіснив українські сили біля Любимівки (Курська область). Відповідні зміни лінії фронту відображено на карті.

За даними Генштабу ЗСУ з початку доби 6 жовтня росіяни на Курахівському напрямку намагалися просунутися в районах населених пунктів Новоселидівка, Гірник, Цукурине, Гостре, Георгіївка, Желанне Друге, Олександрівка та Костянтинівка. Ці дані було оприлюднено у вечірньому зведенні 6 жовтня.

Американський інститут вивчення війни (ISW) пише, що російські війська нещодавно просунулися на південний схід від Покровська та досягли нових успіхів у цьому районі станом на 6 жовтня. Геолокаційні кадри, опубліковані 5 жовтня, показують просування окупантів вздовж сільської дороги на південний захід від Новогродівки (на південний схід від Покровська).

"5 і 6 жовтня російські війська продовжували наступальні операції на схід від Покровська в районах Мирнограда, Новоторецького та Промінь і на південний схід від Покровська в районі Крутого Яру, Лисівки, Селидового, Новогродівки, Цукуриного, Гірника, Новоселидівки, Ізмайлівки та Желаного Другого", — зазначили у ISW.

Як повідомляв "Телеграф", росіяни спробували провести розвідку боєм на новому напрямку. Вони отримали відсіч і відступили, проте їхня активність там привернула увагу аналітиків.