Хочуть вкластися у три роки: скільки поповнення мобілізує Росія

У Кремлі хочуть відправити до армії майже чверть мільйона людей

Російська Федерація планує набрати на військову службу за контрактом щонайменше 225 тисяч осіб. Таку кількість планують набрати в період із 2025 по 2027 роки. Ймовірно, це дозволить компенсувати втрати російської армії в Україні.

Про це пише на своїй сторінці в Telegram голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він зазначив, що у Кремлі планують щороку набирати 225 тисяч контрактників протягом трьох років.

Коваленко додав, що гроші до бюджету на одноразові виплати закладаються до 2027 року. За його словами, цей показник найкраще говорить про намір Росії не проводити повномасштабну мобілізацію, але зберегти можливості продовжувати війну з Україною.

Влада Російської Федерації заклала на одноразові виплати за укладення контракту з Міноборони 90 млрд рублів. Про це повідомило видання "Важные истории". З них 30 млрд рублів виділятимуться на виплати щороку.

Сьогодні одноразова федеральна виплата укладання договору становить 400 тисяч рублів. Раніше вона була 195 тисяч карбованців, а потім суму підняв Володимир Путін. Це сталося 31 липня 2024 року.

Журналісти зазначають: якщо виплата контрактникам з бюджету не зміниться, то 90 млрд рублів може вистачити, щоб за три роки набрати 225 тисяч осіб. Якщо виплата не зміниться, то закладених 90 млрд рублів вистачить, щоб за три роки набрати 225 тисяч контрактників. При цьому запланована у бюджеті Росії сума може збільшитись.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський озвучив втрати Росії у Курській області. За 1 місяць операції РФ втратила 6 тисяч вояків.