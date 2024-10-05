Скільки артснарядів Росія отримує від Північної Кореї: цифра величезна

Частина боєприпасів із Кореї несправна

Росія у війні проти України використовує близько трьох мільйонів артилерійських снарядів на рік. Половину з них вона отримує з Північної Кореї.

Про це повідомляє The Times, посилаючись на дані західної розвідки. Співрозмовник видання, знайомий із питанням, заявив, що Росія почала залежати від поставок із КНДР після візиту президента РФ Володимира Путіна до Пхеньяна на початку року.

За оцінками розвідки, частина північнокорейських снарядів несправна. Однак саме їхня кількість дала можливість Росії досягти стабільних успіхів на полі бою.

Водночас російська армія зазнає в Україні великих людських втрат. Йдеться про 1200 військових на добу.

Також джерело розповіло, що наразі Росія не має сил для одночасного захоплення Покровська та витіснення українських сил із Курської області. Для цього знадобилася б масова мобілізація, але російська влада поки що уникає цього кроку. Водночас Путін не налаштований на переговори.

"Ми не бачимо жодних ознак того, що Путін відступає від своєї головної мети – підкорення суверенітету України. Я не бачу жодної перспективи для переговорів у найближчому майбутньому", – зазначив співрозмовник.

Як повідомляв "Телеграф", під час ракетного удару Збройних сил України по російському військовому об’єкту біля тимчасово окупованого Донецька 3 жовтня було ліквідовано щонайменше 20 військовослужбовців ворога. Серед них було щонайменше шість офіцерів із Північної Кореї.