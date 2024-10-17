Випалювач дронів: у США показали нову лазерну систему ППО Counter-UAS (відео)

Поки компанія тестує прототип

Американська компанія Leonardo DRS представила нову систему протиповітряної оборони Counter-UAS, яка оснащена лазером. Цей комплекс побудовано на базі БТР Stryker.

Про це повідомляє компанія Leonardo DRS на своєму вебсайті. Зазначається, що ця система призначена для ураження БПЛА 1-3 груп за допомогою декількох технологій кінетичного і некінетичного ураження.

Зокрема, мобільний комплекс C-UAS оснащений 26-кіловатною лазерною установкою LOCUST від компанії BlueHalo. Зазначається, що вона відмінно підходить для знищення безпілотників різних видів.

Лазерна установка зберігається всередині БТР Stryker і розгортається, коли виявляється загроза. Вона поєднує в собі точне оптичне та лазерне обладнання з вдосконаленим програмним забезпеченням і обробкою даних.

Окрім лазера система також озброєна 30 мм гарматою XN914 компанії Northrop Grumman, яку встановлено на дистанційно керованому модулі R400. В якості ракетного озброєння використовуються 70 мм керовані ракети APKWS 2 компанії BAE Systems, змонтовані в пускову установку Arnold Defense.

Нова система протиповітряної оборони також оснащена й іншими передовими технологіями. Зокрема, вона обладнана радаром RPS-92 nMHR від компанії DRS і засобами радіолокаційної розвідки BlueHalo Titan C-UAS і Titan-SV, які працюють на 360°.

Компанія Leonardo повідомила, що перший робочий прототип C-UAS DE Stryker було створено всього за вісім місяців. У розробці брали участь не тільки Leonardo DRS, а й інші оборонні підприємства США.

У вересні відбулися перші випробування. На яких C-UAS DE Stryker показала свою ефективність і знищила всі наземні та повітряні цілі.

Нагадаємо, у Великій Британії провели успішні випробування бойового лазера. За допомогою зброї, яка називається DragonFire, вдалося атакувати цілі у повітрі.

Міністр оборони Британії Ґрант Шаппс повідомив, що його країна може надіслати прототип лазерної зброї Україні. Нині Лондон обговорює таку нагоду. Йдеться про засоби для збивання дронів та ракет.