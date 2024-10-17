Выжигатель дронов: в США показали новую лазерную систему ПВО Counter-UAS (видео)

Пока компания тестирует прототип

Американская компания Leonardo DRS представила новую систему противовоздушной обороны Counter-UAS, оснащенную лазером. Этот комплекс построен на базе БТР Stryker.

Об этом сообщает компания Leonardo DRS на своем вебсайте. Отмечается, что эта система предназначена для поражения БПЛА 1-3 групп посредством нескольких технологий кинетического и некинетического поражения.

В частности, мобильный комплекс C-UAS оснащен 26-киловаттной лазерной установкой LOCUST от компании BlueHalo. Отмечается, что она отлично подходит для уничтожения беспилотников разных видов.

Лазерная установка находится внутри БТР Stryker и разворачивается, когда обнаруживается угроза. Она сочетает в себе точное оптическое и лазерное оборудование с усовершенствованным программным обеспечением и обработкой данных.

Кроме лазера, система также вооружена 30 мм пушкой XN914 компании Northrop Grumman, которая установлена на дистанционно управляемом модуле R400. В качестве ракетного вооружения используются 70 мм управляемые ракеты APKWS 2 компании BAE Systems, смонтированные в пусковую установку Arnold Defense.

Новая система противовоздушной обороны также оснащена и другими передовыми технологиями. В частности, она оборудована радаром RPS-92 nMHR от компании DRS и системами радиолокационной разведки BlueHalo Titan C-UAS и Titan-SV, работающими на 360°.

Компания Leonardo сообщила, что первый рабочий прототип C-UAS DE Stryker был создан всего за восемь месяцев. В разработке приняли участие не только Leonardo DRS, но и другие оборонные предприятия США.

В сентябре прошли первые испытания. C-UAS DE Stryker показала свою эффективность и уничтожила все наземные и воздушные цели.

Напомним, в Великобритании провели успешные испытания боевого лазера. С помощью оружия, которое называется DragonFire, удалось атаковать цели в воздухе.

Министр обороны Британии Грант Шаппс сообщил, что его страна может прислать прототип лазерного оружия Украине. В настоящее время Лондон обсуждает такой случай. Речь идет о средствах для сбивания дронов и ракет.