Перевага Росії стане недоліком: чому ЗСУ методично знищують ворожі РЛС

Окупанти змушені постійно тасувати свої системи ППО, каже військовий експерт

Поступове знищення українськими військовими мережі російських радіолокаційних станцій "Небо-М" призведе до утворення в російській протиповітряній обороні "дірок" і дасть можливість ЗСУ прокладати повітряні "коридори" для майбутніх ударів по цілях на території ворога.

Про це виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло розповів в ефірі YouTube-каналі Telegraf UA.

Він нагадав, що у росіян залишилося 10 таких комплексів, кожен вартістю в 100 млн доларів, однак важливою є не ціна, а те, наскільки знищення таких комплексів позбавляє ворога "очей".

— В кінці травня ц.р. подібна станція була уражена в окупованому Криму. Вона контролювала повітряний фронт у 380 км і це ураження є нашою реалізацією довгострокового плану щодо знищення систем ППО і прокладання собі повітряних "коридорів" для майбутніх ударів.

Щоб ми бачили такий ефект як у Торопці (де було завдано удару по складах боєприпасів. — Ред.), цьому передує довга підготовка зі знищення пускових установок ППО і радіолокаційних станцій із допомогою ракет Storm Shadow і SCALP-EG, — пояснив військовий експерт суть підготовчої роботи.

Він додав, що РЛС "Небо-М" є відносно новою розробкою російської оборонки, яка може виявляти повітряні та балістичні цілі на відстані до 700 км. Тому знищення таких станцій є важливим внеском у скарбничку нашої перемоги.

Відповідаючи на запитання, як швидко росіяни можуть залатати "дірки" в повітряній обороні, Дмитро Жмайло пояснив: основна суть таких ударів у тому, що ворог змушений постійно тасувати свої системи ППО, десь підтягувати комплекси С-300 і С-400, а на їхнє місце ставити менш потужні.

— От наприклад, у Криму більш-менш адекватна російська ППО діє виключно в східній частині, прикриваючи Кримський міст. А Євпаторія і Севастополь після наших ударів стали менш захищеними. І [велика] територія, яка була перевагою для Російської Федерації, тепер стає її недоліком. І повірте, ми доведемо цю роботу до критичного стану, коли промахів і провалів у повітряній обороні росіян ставатиме все більше, — підсумував виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці.

Телеграф раніше писав, що в ніч на 26 липня в окупованому Криму пролунали численні вибухи. Дісталося Євпаторії, Сакам та Новофедорівці, де було зафіксовано прильоти ракет по військовому аеродрому та складу боєприпасів.