Системи ППО у пріоритеті: Шольц розповів про новий пакет допомоги Україні на мільярди євро

IRIS-T – найсучасніша система ППО Німеччини

У п’ятницю, 11 жовтня, президент України Володимир Зеленський зустрівся у Берліні із федеральним канцлером Олафом Шольцом. Під час спільної прес-конференції Шольц анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму 600 мільйонів євро.

До нього увійдуть зенітно-ракетний комплекс IRIS-T, танки, гаубиці та багато іншого. Про це повідомили в Офісі Президента України.

Олаф Шольц повідомив, що пріоритетом допомоги Україні залишаються системи ППО, які здатні захистити небо від ворожих ракет. Політик зазначив, що Україна вже отримала новий пакет військової допомоги на 600 мільйонів євро, до якого входить уже п’ята система IRIS-T SLM, танки, гаубиці, боєприпаси та дрони.

"До кінця року за підтримки партнерів — Бельгії, Данії, Норвегії — поставимо в Україну ще один пакет на 1,4 млрд євро", — сказав Шольц.

Цей пакет буде більш "розширеним" та до нього увійдуть:

ППО IRIS-T

зенітний артилерійський комплекс Skynex

"гепарди"

керовані гаубиці

САУ

броньовані машини

бойові дрони

радари та боєприпаси.

Крім цього, Шольц заявив про твердий намір Німеччини й надалі підтримувати Україну в її боротьбі проти РФ. За його словами, у 2025 році Німеччина продовжить підтримку України — 4 мільярди євро вже заклали в бюджет країни.

Йдеться про пряму двосторонню військову допомогу.

Зазначимо, що є два види ЗРК IRIS-T SLM та IRIS-T SLS. Їхня основа – ракета з інфрачервоною головкою самонаведення, зведення цих слів в абревіатуру і є – IRIS-T.

IRIS-T SLM – протиповітряна оборона середньої дальності, має дальність роботи 40 км і висоту 20 км.

IRIS-T SLS – протиповітряна оборона ближньої дії. Дальність роботи – 12 км., висота – до 8 км.

Характеристики ЗРК IRIS-T SLM:

Призначення — збивати літаки, вертольоти, БПЛА, крилаті ракети,

Дальність — 40 км,

Висота роботи — 20 км,

Кількість ракет — 8 шт,

Запуск ракет – вертикальний,

Система наведення — інфрачервона головка ракети, яка розрізняє теплові "пастки" і мчить виключно до мети.

У складі батареї три пускові установки, які можна перевозити різними вантажівками.

В Україні серед інших для ЗРК IRIS-T SLM використовується радар TRML-4D. Він може відстежувати 1500 цілей одночасно. Також ця система ППО може співпрацювати з іншими системами та моделями радарів.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що більшість адекватних німецьких політиків виступають за надання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus. Проте німецький канцлер Олаф Шольц має із цього приводу іншу думку, тому всіляко гальмує цей процес.